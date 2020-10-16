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Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оболонь - Николаев: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Аутсайдер против одного из лидеров

Оболонь - Николаев: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Правда жизни сейчас такова, что каждое следующее поражение может послужить катализатором очередных волнений на тренерском мостике "пивоваров". Поэтому игроки обязаны биться за своего тренера.

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В статье: Первая лига МФК Николаев Оболонь (Киев)
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