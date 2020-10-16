Первая лига
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Черноморец - Кремень: смотреть онлайн, видеотрансляция
Визит команды Головко к лидеру
"Кремень" не очень удачно начал чемпионат, в отличие от одесситов. Но и "Черноморец" выигрывает пока лишь 50% встреч, в том числе теряя очки дома.
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