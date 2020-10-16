Первая лига
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Верес - Нива: смотреть онлайн, видеотрансляция
Встреча давних товарищей соперников, которые еще в прошлом сезоне играли во Второй лиге.
Больше об этом и другие поединки читайте в нашем анонсе тура.
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Первая лига, 7 тур
16.10.2020 15:00
Мельниц, стадион "Колос"
Арбитр в поле - Вадим Подрыгуля
Верес (Ровно) - Нива (Тернополь)
Видеотрансляция поединка
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