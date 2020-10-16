Верес - Нива: смотреть онлайн, видеотрансляция

Встреча давних товарищей соперников, которые еще в прошлом сезоне играли во Второй лиге.

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Первая лига, 7 тур

16.10.2020 15:00

Мельниц, стадион "Колос"

Арбитр в поле - Вадим Подрыгуля

Верес (Ровно) - Нива (Тернополь)

Видеотрансляция поединка