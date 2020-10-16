  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Яковенко претендует на пост главного тренера команды Первой лиги
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Яковенко претендует на пост главного тренера команды Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Если она сегодня проиграет

Яковенко претендует на пост главного тренера команды Первой лиги
Новина українською

Киевская "Оболонь", которая выступает в Первой лиге, вскоре может получить нового главного тренера, информирует meta-ratings.

Из-за неудачного выступления на старте нового чемпионата в Первой лиге, вылет из розыгрыша Кубка Украины, руководство "пивоваров" задумалось о кардинальных изменениях на тренерском мостике.

Читайте такжеПоследний шанс Оболони, забьет ли Волынь наконец с игры - анонс матчей седьмого тура Первой лиги

Если сегодня киевляне проиграют в очередном календарном матче "Николаеву", то главный тренер Валерий Иващенко будет уволен.

Главным претендентом на его замену будет известный в прошлом футболист Павел Яковенко, он раньше рабол с молодежной сборной Украины.

Поединок 7 тура в Первой лиге между "Оболонью" и "Николаевом" начнется в 17.00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Павел Яковенко Валерий Иващенко Первая лига МФК Николаев Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
armik (Киев)
16.10.2020 в 13:18
Одно дело подделывать паспорта пожилым дядькам, делая их на 5 лет моложе - другое тренировать команду.С тех юных птенцов, игравших у Яковенко, редко кто доиграл до 27.Остались пятов и милевский.Остальные даже за аматоры не тянут.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...