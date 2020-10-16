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Яковенко претендует на пост главного тренера команды Первой лиги
Если она сегодня проиграет
Киевская "
Из-за неудачного выступления на старте нового чемпионата в Первой лиге, вылет из розыгрыша Кубка Украины, руководство "пивоваров" задумалось о кардинальных изменениях на тренерском мостике.
Если сегодня киевляне проиграют в очередном календарном матче "Николаеву", то главный тренер Валерий Иващенко будет уволен.
Главным претендентом на его замену будет известный в прошлом футболист Павел Яковенко, он раньше рабол с молодежной сборной Украины.
Поединок 7 тура в Первой лиге между "Оболонью" и "Николаевом" начнется в 17.00.
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