Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Горняк-Спорт - Агробизнес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Один из главных матчей тура
В рамках седьмого тура Первой Лиги, на своем поле "Горняк-Спорт" примет "Агробизнес". Оба коллектива идут в лидирующей группе, а значит матч будет интересным.
Читайте такжеПоследний шанс Оболони, забьет ли Волынь наконец с игры - анонс матчей седьмого тура Первой лиги
Первая Лига, 7-й тур
"Горняк-Спорт" 14:00 "Агробизнес"
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ломаченко - Лопес: Анализ будущих соперников. Мнения экспертов. Прогноз на бой
- Президент Ингульца объяснил свою позицию относительно отказа от переноса матча с Александрией
- Эдмар открыл агентство и зовет украинских футболистов в чемпионат Бразилии
- Клуб Первой лиги обратился с требованием к президенту ПФЛ Каденко
- Переболевший лейкемией и коронавирусом Синиша Михайлович зажигает на Танцах со звездами. ВИДЕО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
zabo30
16.10.2020 в 14:20
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...