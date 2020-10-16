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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Горняк-Спорт - Агробизнес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Один из главных матчей тура

Горняк-Спорт - Агробизнес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках седьмого тура Первой Лиги, на своем поле "Горняк-Спорт" примет "Агробизнес". Оба коллектива идут в лидирующей группе, а значит матч будет интересным.

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Первая Лига, 7-й тур
"Горняк-Спорт" 14:00 "Агробизнес"

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В статье: Первая лига Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Агробизнес (Волочиск)
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zabo30
16.10.2020 в 14:20
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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