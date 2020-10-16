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Авангард - Кристалл: смотреть онлайн, видеотрансляция
Битва за последнее место
За стартовые шесть туров "Авангард" и "Кристалл" набрали на двоих лишь два очка, что говорит об их непростом положении. Сегодня победа нужна будет всем, а значит команды будут сражаться до конца.
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Первая Лига, 7-й тура
"Авангард" 17:00 "Кристалл"
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