Авангард - Кристалл: смотреть онлайн, видеотрансляция

За стартовые шесть туров "Авангард" и "Кристалл" набрали на двоих лишь два очка, что говорит об их непростом положении. Сегодня победа нужна будет всем, а значит команды будут сражаться до конца.

Первая Лига, 7-й тура

"Авангард" 17:00 "Кристалл"