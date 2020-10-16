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Первая Лига. Авангард вырывает победу в сумасшедшей концовке

Первая лига
(2 голосов)

Херсон в поиске очков

Первая Лига. Авангард вырывает победу в сумасшедшей концовке
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Чтобы придумать слоган отчетного матча, даже не нужно ломать голову или сильно креативить. Достаточно просто взять название пьесы "На дне", которая была написана Максимом Горьким в начале 20-го века. За стартовые шесть туров на двоих "Кристалл" и "Авангард" набрали в сумме лишь два очка и дружно замыкали турнирную таблицу. Выигрыш сегодня - шанс улучшить показатели и впервые посмаковать победой в текущем сезоне.

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"Авангард" сегодня был сильнее. Для подтверждения данного тезиса им понадобилось две минуты, после чего Тимур Пограничный записал свое имя в протокол матча. Футболист хозяев выпрыгнул выше всех в штрафной соперника, нанеся точный удар головой по мячу. Дальше матч смело можно перематывать на 35 минут вперед, так как, поверьте, вы ничего интересного не пропустите. Ближе к концу тайма произошел наиболее спорный эпизод, который окончательно похоронил надежды гостей. Форвард "Авангарда" в центре поля вырывался на пространство, однако Бородай, ценой фола, остановил его. К нарушению вопросов нет, но, не слишком ли круто показывать красную карточку в таком эпизоде, ведь до ворот еще нужно было добежать. Судья же выбрал наиболее строгое наказание. Второй тур подряд арбитры не жалеют Херсон.

После перерыва наиболее интересные эпизоды проходили у ворот гостей. "Кристалл" изо всех сил старался держать оборону вдесятером, но постоянные провалы позволяли "Авангарду" частенько тревожить Герасименко. Больше других старались Лобов и Дьяченко, которые минимум дважды имели шанс забить. А вот Солдатенко был практически без работы. Гости иногда выбегали в контратаки, однако до ударов, а тем более опасных, дело доходило редко.

Однако Херсон терпел не зря. За одну минуту до конца матча, они смогли найти свой гол и вырвать (практически) ничью. Вышедший на замену Гливый сначала посадил на пятую точку Шинкаренко, а после нанес удар по воротам, которой подкорректировал Ховбоша - 1:1. "Авангард" быстро побежал в атаку и... вырвал победу. И снова стандарт, и снова удар головой, только на этот раз героеем стал Сеницкий, которому удалось установить окончательный счет. Хозяева добывают первую победу в сезоне, а "Кристалл" продолжает замыкать турнирную таблицу. Хотя сегодня они могли набрать первое очко.

Первая Лига, 7-й тура
"Авангард" - "Кристалл" 2:1
Гол: Пограничный Тимур 2, Сеницкий Юрий 90+4 - Гливый Иван 89
"Авангард": Солдатенко Вадим, Шинкаренко Дмитрий, Ховбоша Дмитрий, Сидоренко Дмитрий, Дьяченко Семен, Лобов Алексей, Сорокин Андрей, Пограничный Тимур, Сеницкий Юрий, Бондарь Владислав, Гуничев Егор
"Кристалл": Герасименко Ярослав, Жовтюк Николай, Малыш Станислав-Нури, Карась Никита, Крутин Максим, Бородай Владислав, Кучер Владимир, Семенина Игорь, Мартян Виктор, Цыбульский Сергей, Барладим Андрей
Удаление: Бородай Владислав 36

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В статье: Первая лига Авангард (Краматорск) Кристалл (Херсон)
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