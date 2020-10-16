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Вместо главного тренера командой Первой лиги в поединке 7 тура будет руководить директор

Первая лига
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Коуч - на самоизоляции

Вместо главного тренера командой Первой лиги в поединке 7 тура будет руководить директор
Новина українською

Директор перволигового "ВПК-Агро" из Шевченковки, что на Днепропетровщине, Владимир Кныш, объяснил ситуацию в команде после вспышки коронавируса.

"ВПК-Агро" пропустил матчи 5 и 6 тура. Но на очередной поединок с "Прикарпатьем" мы поехали. Беспокоит только то, что к противостоянию готовились только 10 игроков.

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Остальные присоединились буквально перед отъездом, когда стало известно, что повторные тесты дали отрицательный результат.

Сейчас на самоизоляции находятся три футболиста и главный тренер Сергей Соловьев. За время его отсутствия действиями "ВПК-Агро" в Ивано-Франковске буду управлять я. Опыта мне не занимать, ведь раньше приходилось возглавлять Скалу и Нафтовик-Укрнафту.

Матч "Прикарпатье" - "ВПК-Агро" начнется в 16.00.

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В статье: Владимир Кныш ВПК-Агро (Шевченковка) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Сергей Соловьев
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