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Вместо главного тренера командой Первой лиги в поединке 7 тура будет руководить директор
Коуч - на самоизоляции
Директор перволигового "ВПК-Агро" из Шевченковки, что на Днепропетровщине, Владимир Кныш, объяснил ситуацию в команде после вспышки коронавируса.
"ВПК-Агро" пропустил матчи 5 и 6 тура. Но на очередной поединок с "Прикарпатьем" мы поехали. Беспокоит только то, что к противостоянию готовились только 10 игроков.
Остальные присоединились буквально перед отъездом, когда стало известно, что повторные тесты дали отрицательный результат.
Сейчас на самоизоляции находятся три футболиста и главный тренер Сергей Соловьев. За время его отсутствия действиями "ВПК-Агро" в Ивано-Франковске буду управлять я. Опыта мне не занимать, ведь раньше приходилось возглавлять Скалу и Нафтовик-Укрнафту.
Матч "Прикарпатье" - "ВПК-Агро" начнется в 16.00.
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