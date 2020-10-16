Первая лига. Серый матч Волыни и Металлиста 1925 закончился без голов

В центральном поединке тура соперники предложили друг другу слишком закрытые схемы с перенасыщенным центром поля и закрытыми флангами. "Волынь" и "Металлист 1925" лучше разрушали, чем созидали.

Состав гостей удивил в большей мере, причем не только кадрам, но и позициями отдельных игроков. Дерек Фрейтс действовал в оттяжке, а на месте центрфорварда Валерий Кривенцов решил попробовать экс-игрока "Волыни" Владимира Коробку. Также неожиданность случилась в центре обороны, где Шершня заменил новичок из УПЛ Антон Братков. Кстати, Михаил не был травмирован, так как занял место среди запасных.

У "крестоносцев" состав оказался предугаданным нами в прогнозе на 100%, так что тут обошлось без сюрпризов.

Уже в дебюте "Волынь" могла открывать счет - Сикорский дошел до лицевой и навесил на дальний угол вратарской, откуда Симинин наносил удар в падении головой и угодил в штангу. "Металлисту 1925" в этом эпизоде явно повезло. После этого в первом тайме визуально мячом больше владели гости, но острее атаковала "Волынь". Впрочем, счет так и не изменился и открыт до перерыва не был.

Качество созидательной игры его команды явно не устраивало Сачко, ведь он сделал сразу две замены в атакующей линии в перерыве. Джемаль Кизилатеш никак не может отыскать свое место в составе "крестоносцев", ну а Ляшенко просто стал жертвой сильного конкурента, у Богдана Орынчака опыт баталий в нынешней Первой лиге все же побольше.

Ответил заменой и Кривенцов, который перестал верить в бомбардирский талант Коробки к исходу неполного часа игрового времени. Сменил его по позиции Дерек, а Кравченко укрепил и без того насыщенный центр поля харьковчан. Правда и сам Дерек долго на поле не оставался, сразу после заработанного "горчичника" главный тренер гостей решил его снять с игры.

У Кривенцова был шанс обострить ситуацию в концовке, выпустив Дмитренко вместо Крыськива, например. Но он предпочел синицу в руках и снял с игры последнего креативного игрока старта, Лукаса Вентуру. Отличный голевой шанс был все же у Крыськива, но его удар со штрафного потащил Леванидов. Нулевая ничья стала закономерным исходом закрытой игры двух команд, которые решили не рисковать.

Волынь - Металлист 1925 0:0

Волынь: Леванидов, Симинин, Войтиховский, Болденков, Цюпа, Приймак (Бондаренко 90+2), Рябов, Ляшенко (Орынчак 46), Кизилатеш (Чачуа 46), Протасов (Приндета 84), Сикорский (Тетеренко 68).

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Братков, Гошкодеря, Ченбай, Кольцов, Крыськив, Савин (Холод 80), Дерек Фрейтас (Калайтан 67), Лукас Вентура (Дмитренко 80), Коробка (Кравченко 53).

Предупреждения: Ляшенко (23), Болденков (88) - Лукас Вентура (55), Крыськив (57), Дерек (66), Жичиков (90)