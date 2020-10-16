Первая лига. Ничья с Николаевом опускает Оболонь в зону вылета

"Оболонь" открыла счет, но была близка к поражению на последних минутах. "Николаев" давил, но все же не смог забить второй мяч.

Гостям пришлось вносить коррективы в стартовый состав уже в дебюте, Тимур Парцвания явно имел повреждение, ведь с его опытом сложно представить, что защитник просто так уступил бы свое место на поле. Павел Березянский сменил партнера по позиции, но в центре обороны подобные метаморфозы редко обходятся без последствий.

Чтобы не сказывались реформы в обороне, подопечные Ильи Близнюка логично решили действовать в атаку и на 20-й минуте Паламар проверил на прочность перекладину ворот Федоривского ударом издали, подытожив стартовое давление "Николаева". "Оболонь" впереди выглядела по первым минутам неубедительно и если бы пропустила в этом эпизоде, было бы это вполне заслуженно. В дальнейшем "пивовары" и дальше действовали вторым номером, а гости то и дело пытались поразить их ворота. Но в первом тайме сделать им это не удалось.

А вот в дебюте второго тайма открыла счет "Оболонь". Подача на дальнюю штангу нашла голову Игоря Мединского, тот скинул вдоль ворот и Батальский с близкого расстояния расстрелял Лободрова. Что делала в этом эпизоде оборона "Николаева"? Сказать трудно.

Естественным путем "Николаев" и дальше продолжил владеть инициативой, но после пропущенного мяча в действиях "корабелов" появилась нервозность, что привело также к спешке. "Пивовары" же получили возможность действовать в любимой манере, на контратаках, тем более, что счет устраивал подопечных Валерия Иващенко.

Без моментов со стороны гостей все же не обошлось, Березянский после подачи углового серьезно побеспокоил вратаря, но Федоривский сыграл уверенно. Правда в эпизоде с ответным голом Яворского даже Назарий ничего сделать не сумел - такие удары просто не беруться! При возможности обязательно посмотрите удар форварда "Николаева" в "девятку" после скидки партнера, момент на загляденье.

Концовку активнее провела команда, которая действовала в таком ключе весь матч, а именно "Николаев". Однако свои моменты больше подопечные Близнюка реализовать не смогли. Вряд ли они остаются довольными этой ничьей, ведь она не позволила им войти в тройку лидеров чемпионата по итогам 7-го тура. "Оболонь" же опустилась на 15-е место, ниже только херсонский "Кристалл"...

Оболонь - Николаев 1:1 (0:0)

Голы: Батальский (48) - Яворский (75)

Оболонь: Федоривский, Майданевич, Голиков, Белый В., Безуглый, Бровченко (Щебетун 88), Слободян, Мединский, Покотилюк, Матяж (Савченко 70), Батальский (Гуттинер 65).

Николаев: Лободров, Кулинич, Парцвания (Березянский 6), Кушниренко, Ульянов, Охрончук, Витенчук, Попов (Сула 90+1), Одарюк (Мельничук 69), Паламар (Прядун 59), Яворский.

Предупреждения: Бровченко (37), Матяж (57), Безуглый (86)