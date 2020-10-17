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Сачко: Волынь была ближе к победе, чем Металлист-1925

Первая лига
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Наставник высказался о вчерашних нулях

Сачко: Волынь была ближе к победе, чем Металлист-1925
Новина українською

Главный тренер "Волыни" Василий Сачко прокомментировал ничью с "Металлистом-1925" (0:0).

"Мы были ближе к победе. Мы создали немного, но моментов, где мы должны были выжимать.

И в такой игре много моментов и не бывает, но один, два, три, пять моментов – надо хотя бы один гол забивать", – сказал Сачко.

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В статье: Волынь (Луцк) Василий Сачко Металлист 1925 (Харьков)
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