Сачко: Волынь была ближе к победе, чем Металлист-1925

Главный тренер "Волыни" Василий Сачко прокомментировал ничью с "Металлистом-1925" (0:0).

"Мы были ближе к победе. Мы создали немного, но моментов, где мы должны были выжимать.

И в такой игре много моментов и не бывает, но один, два, три, пять моментов – надо хотя бы один гол забивать", – сказал Сачко.