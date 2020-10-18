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Яковенко назначен главный тренером Оболони
У киевского клуба новый тренерский штаб
"Оболонь" объявила о назначении Павла Яковенко на пост главного тренера команды.
Ассистентами специалиста станут Валерий Иващенко и Геннадий Литовченко. Также штаб пополнил Геннадий Тарасюк, который в киевской команде станет новым тренером вратарей.
Напомним, Яковенко не работал с 2012 года. Последним его местом работы была молодежная сборная Украины
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