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Яковенко назначен главный тренером Оболони

Первая лига
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У киевского клуба новый тренерский штаб

Яковенко назначен главный тренером Оболони
Новина українською

"Оболонь" объявила о назначении Павла Яковенко на пост главного тренера команды.

Ассистентами специалиста станут Валерий Иващенко и Геннадий Литовченко. Также штаб пополнил Геннадий Тарасюк, который в киевской команде станет новым тренером вратарей.

Напомним, Яковенко не работал с 2012 года. Последним его местом работы была молодежная сборная Украины

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В статье: Павел Яковенко Оболонь (Киев)
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