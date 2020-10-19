Первая лига
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Рекорд во Второй лиге и нули в двух топ-матчах Первой - Украина футбольная
Анонс программы
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" выйдет в эфир 20 октября на телеканале XSPORT в 00:20.
Эксперт - футбольный специалист Павел Кикоть.
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В выпуске:
- Нули в Горишних Плавнях и Луцке, "Верес" снова выиграет дома;
- Драма в Краматорске, камбэк "Черноморца";
- Вторая лига: рекордная результативность, лидеры уходят в отрыв.
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Источник:ПФЛ
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