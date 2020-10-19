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Рекорд во Второй лиге и нули в двух топ-матчах Первой - Украина футбольная

Первая лига
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Анонс программы

Рекорд во Второй лиге и нули в двух топ-матчах Первой - Украина футбольная
Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" выйдет в эфир 20 октября на телеканале XSPORT в 00:20.

Эксперт - футбольный специалист Павел Кикоть.

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В выпуске:

  • Нули в Горишних Плавнях и Луцке, "Верес" снова выиграет дома;
  • Драма в Краматорске, камбэк "Черноморца";
  • Вторая лига: рекордная результативность, лидеры уходят в отрыв.
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В статье: Первая лига Вторая лига ПФЛ Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ

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