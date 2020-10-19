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Яковенко: Для начала, мы будем стараться выигрывать в каждой игре, а дальше будет видно
Новый главный тренер Оболони рассказал о поставленных перед ним задачах
Именитый украинский тренер Павел Яковенко в эфире ТК Футбол прокомментировал
"Президента клуба знаю давно, он порядочный человек, который любит футбол. За командой постоянно наблюдал. Мой сын играл здесь. Когда тренировал молодежную сборную, часто тренировались на полях "Оболони". Многое связывает.
Сейчас у клуба появились проблемы. Президент позвонил, я согласился. Я не аналитик, а тренер. Мне нужно выполнять свою задачу, для этого я сюда пришел.
Для начала, мы будем выигрывать в каждой игре, все будем для этого делать. А дальше будет видно", – сказал Павел Яковенко.
Напомним, что на данный момент "Оболонь" с 4-мя очками идет на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице Первой лиги.
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