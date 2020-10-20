Оболонь озвучила задачи, которые будут стоять перед Павлом Яковенко

Директор футбольного клуба "Оболонь" Александр Резниченко в интервью Meta Ratings прокомментировал изменения на тренерском мостике "пивоваров", в результате которых киевскую команду вместо Валерия Иващенко возглавил Павел Яковенко. Напомним, что в очередном туре Первой лиги "Оболонь" 21 октября сыграет против "Агробизнеса".

"После отставки Валерия Иващенко мы рассматривали кандидатуры с полдюжины потенциальных претендентов на вакантную должность. Остановили свой выбор на Павле Яковенко, хотя он продолжительное время и не занимался тренерской деятельностью. Однако руководство было уверено в его профессионализме и порядочности, он это доказывал, возглавляя молодежную сборную Украины".