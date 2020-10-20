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Оболонь озвучила задачи, которые будут стоять перед Павлом Яковенко
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Директор футбольного клуба "Оболонь" Александр Резниченко в интервью Meta Ratings прокомментировал изменения на тренерском мостике "пивоваров", в результате которых киевскую команду вместо Валерия Иващенко возглавил Павел Яковенко. Напомним, что в очередном туре Первой лиги "Оболонь" 21 октября сыграет против "Агробизнеса".
"После отставки Валерия Иващенко мы рассматривали кандидатуры с полдюжины потенциальных претендентов на вакантную должность. Остановили свой выбор на Павле Яковенко, хотя он продолжительное время и не занимался тренерской деятельностью. Однако руководство было уверено в его профессионализме и порядочности, он это доказывал, возглавляя молодежную сборную Украины".
"Наша вторая клубная команда, за которую выступают преимущественно юные футболисты, представлена во Второй лиге. И мы очень надеемся на их прогресс. Несмотря на неудачный старт в чемпионате, задание на сезон у "Оболони"остается прежним: повышение в классе. Помогать Яковенко будут Геннадий Литовченко и Валерий Иващенко".
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