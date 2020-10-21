Наконец, полноценный, обилие матчей вне дома - анонс восьмого тура Первой лиги

В восьмом туре состоится долгожданное для сезона Первой лиги событие - будут сыграны в срок все восемь матчей игрового дня! Правда половина из них не в родных населенных пунктах принимающих команд из-за ужесточившейся градации по кранатинным зонам.

Если "Полесье" до середины ноября вынуждено кочевать по стране и проводить домашние поединки в Киевской области, то "Альянс", "Металлист 1925" и "Прикарпатье" с родных стадионов выгнала эпидемия. Сумы, Харьков и Ивано-Франковск с понедельника 19-го октября внесены КабМином в красную зону карантина.

Центральный поединок 8-го тура

"Николаев" - "Верес". Лучшая атака Первой лиги принимает лучшую оборону. Оба утверждения несколько сомнительны, ведь 3 пропущенные кроме "Вереса" имеет и "Металлист 1925", а 11 забитых кроме "Николаева" еще в "Черноморца" и "Горняка-Спорт". Так или иначе поединок вполне может стать украшением тура. У команд на двух есть одна кадровая потеря - в "Вереса" из-за дисквалификации матч пропустит Сергей Петько. (Тарас Вархоляк)

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Команда Юрия Вирта пришла в первую лигу с серьезными намерениями. У них не всегда получается играть стабильно, но временами они показывают качественный футбол, который дает шанс зацепиться за призовые места. Однако свои амбиции нужно доказывать от матча к матчу, иначе прогресса не будет. Матч против "корабел" - испытание очень серьезное, но однажды они их потопили в кубке. Почему бы теперь этого не сделать в регулярном первенстве? (Георгий Грошев)

Оставшиеся встречи среды

"Полесье" - "Кремень". Только три команды все еще не проигрывали - пара лидеров и "Полесье", которое идет на десятом месте. При этом команда Шищенко очень мало пропускает - всего два мяча в пяти играх. Подопечные же Головко в трех последних поединках ни в чем не уступали соперникам, но неизменно проигрывали с минимальным счетом. Апогеем невезения стал гол Владислава Бугая, пропущенный кременчужанами на последних секундах в прошлом туре. (Артур Кисляченко)

"Оболонь" - "Агробизнес". От борьбы за место в тройке до пребывания в зоне вылета всего семь туров. "Оболонь" на старте показывает катастрофические для себя результаты (что не всегда соответствует уровню игры), а потому приглашение нового тренера было вопросом времени. Кандидата они выбрали достойного. Экс-игрок "Динамо" и наставник молодежной сборной Украины Павел Яковенко снова рвется в бой и хочет спасти загрустивших "пивоваров". "Агробизнесу" точно будет непросто в ближайшем матче. (Георгий Грошев)

Если бы не провальный старт "пивоваров", этот матч полностью бы соответствовал статусу центрального, наряду с николаевским. Есть надежды, что с приходом тренерского тандема Яковенко-Литовченко результаты "Оболони" пойдут вверх, а вот Валерию Иващенко будет куда комфортнее в привычной роли асистента. "Агробизнес" не смог добыть первую гостевую победу в сезоне, сыграв 0:0 в Горишних Плавнях. Тем не менее, отставание от лидера не критическое и ставить другие задачи, кроме победы, на поле предпоследней команды чемпионата волочисцам точно не с руки. (Артур Кисляченко)

"Кристалл" - "Горняк-Спорт". Бедные херсонские болельщики. Их команда в каждом туре отдает все силы, чтобы зацепиться за очки, но в этой графе все еще баранка. Не так давно, они почти сыграли вничью с "Авангардом", но совсем немного не дотерпели. С "Горняком-Спорт", который идет в тройке, нужно будет сыграть еще лучше. Иначе результата не будет. (Георгий Грошев)

"ВПК-Агро" - "Черноморец". (Тарас Вархоляк)

"Прикарпатье" - "Нива". Поединок состоится в Калуше на уютном стадионе "Химик", где качество газона вряд ли хуже, чем на "Рухе". Впрочем, в любом случае хозяева не были бы фаворитами, даже после ухода Василия Малыка "Нива" играет неплохо и цепляет очки там, где ей это не прогнозируют. Вот и сейчас убежден, что у Игоря Билана найдутся аргументы в обращении к своим подопечным и своевременные советы и корректировки помогут им как минимум не проиграть. (Артур Кисляченко)

(Тарас Вархоляк)

"Альянс" - "Волынь". Команда Сачко смотрится все увереннее. Невнятный старт заставил болельщиков "крестоносцев" в своей команде усомниться, но сейчас они возвращают свое. Уровень игры, безусловно, оставляет желать лучшего, но сейчас куда важнее результат. У "Альянса" же был серьезный простой и футболисты даже не сразу вспомнят, когда последний раз топтали поле своими бутсами. Крайне вероятно, что возвращение на газон будет очень непростым. Прогнозируем победу луцкой команды. (Георгий Грошев)

"Металлист 1925" - "Авангард". (Тарас Вархоляк)

Возвращение в строй Ярослава Ямполя затянулось, что позволило дебютировать в сезоне в луцком матче Владиславу Дмитренко. Мастерства молодой игрок не растерял, так что и против "Авангарда" должен помочь Валерию Кривенцову в достижении победы. Домашние игры на ОСК "Металлист" давались команде не очень легко, возможно на базе в Высоком харьковчане сыграют более раскрепощенно, что позволит без проблем набрать три очка против аутсайдера. (Артур Кисляченко)