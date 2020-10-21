Первая лига. Уверенная победа Полесья над Кремнем

В домашнем матче с соседом по турнирной таблице команда Сергея Шищенко продлила беспроигрышную серию в рамках Первой лиги. Для "Кремня" же поражение стало четвертым кряду, в этот раз уже не минимальным...

Впервые в сезоне житомирский клуб сыграл в Житомире, хоть и на искусственном покрытии стадиона "Спартак", но все же! Матч же был интересен в ракурсе тренерской дуэли молодых специалистов - Сергея Шищенко и Александра Головко.

Наставника "Кремня" сложно назвать "фартовым", в трех последних матчах его подопечные уступали с минимальным счетом, в Одессе же в прошлом туре даже открыв счет, проиграли, пропустив решающий мяч буквально в последней атаке. "Полесье" же подходило к поединку без поражений и с твердой уверенностью, что эту серию можно продлить и после восьмого тура.

Касательно составов, то удивило появление в основе хозяев вратаря Антона Яшкова, который ранее играл лишь в Кубке. Владимиру Маханькову сегодня наставник "Полесья" предоставил отдых. У гостей впервые появился новичок команды Жонатан, который занял позицию в центре обороны.

В первом тайме игра проходила в равной борьбе с преимуществом "Полесья" во владении мячом и периодическими "всплесками" активности от гостей. Буквально перед самым свистком на перерыв житомиряне все же открыли счет, причем прямым ударом с углового отметился Максим Гавриленко. Подача вышла настолько точной, что даже винить вратаря не спешу, хотя, конечно, выбирать позицию более грамотно кипер был обязан.

Уже в дебюте второго тайма Ярослав Галенко попал в перекладину и потерял возможность удвоить преимущество "Полесья". Однако свой следующий шанс центрфорвард хозяев все же использовал, головой замкнув навес партнера слева.

"Полесье" благодаря этой победе набрало десять очков и подобралось к тройке лидеров вплотную, имея еще и две игры в запасе. "Кремень" же все ниже и уже и зона вылета выглядывает из-за горизонта.

Полесье - Кремень 2:0 (1:0)

Голы: Гавриленко (45+2), Галенко (57)

Полесье: Яшков, Жук, Швец, Прокопчук, Власюк, Гавриленко, Даудов, Ковалев (Тимошенко 82), Понедельник (Галенков 90+2), Трояновский, Галенко (Тарануха 90).

Кремень: Олейник, Мягков, Головко, Бородай, Жонатан, Чеботаев (Мурашов 67), Зубков, Белоус (Бычков 46), Островский, Сорокин, Кулиш.

Предупреждения: Ковалев (64) - Сорокин (68)