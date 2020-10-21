Полесье - Кремень: смотреть онлайн, видеотрансляция

Команды занимают 10-е и 11-е места, при этом "Полесье" все еще не проигрывало в этом сезоне. Подопечные Головко уступили в трех матчах кряду с минимальным счетом. Сумеют ли они прервать серию неудач на житомирском стадионе "Спартак"?