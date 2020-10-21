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Полесье - Кремень: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Полесье - Кремень: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Команды занимают 10-е и 11-е места, при этом "Полесье" все еще не проигрывало в этом сезоне. Подопечные Головко уступили в трех матчах кряду с минимальным счетом. Сумеют ли они прервать серию неудач на житомирском стадионе "Спартак"?

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) Полесье (Житомир)
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