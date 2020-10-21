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Первая лига. Яковенко дебютирует во главе Оболони с победы

Первая лига
(1 голосов)

Обыгран крепкий "Агробизнес"

Первая лига. Яковенко дебютирует во главе Оболони с победы
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Судьбу одного из центральных матчей дня решил гол в дебюте после ошибки голкипера "Агробизнеса" Олега Мозиля. В четырех выездных матчах чемпионата клуб из Волочиска набрал только одно очко.

Хозяева в первом матче своего тренера не смогли рассчитывать на главного бомбардира, Александра Батальского. Его заменил на острие Алексей Щебетун, что не могло не сказаться на качестве завершения атак в исполнении "Оболони". Также на скамейке оказался Назарий Федоривский, с первых минут доверился Яковенко Василию Литвиненко. У гостей сюрпризов в составе не было, те же игроки, что и в последних матчах, вышли на поле с первых минут.

Щебетун не был активным участником голевого эпизода, но уже в дебюте повести в счете "Оболони" помог вратарь соперника. Мозиль не сумел уверенно сыграть на выходе после подачи Мединского и Бровченко вбил мяч в пустой угол. Впервые серьезно вступить в игру Литвиненко заставил Арсен Слотюк на исходе двадцатой минуты. Но голкипер намертво забрал мяч, продемонстрировал разницу по сравнению с коллегой-соперником.

Сразу после перерыва "Агробизнес" всерьез взялся за дело, пытаясь отыграться. Руслан Черненко со штрафного проверил на прочность каркас ворот "пивоваров". В дальнейшем гости продолжали давить, но запомнились разве что симуляциями в штрафной площадке соперника, которые иногда даже приводили к предупреждениям их игрокам. Опасный момент после дальнего удара заставил Литвиненко вступить в игру, но за "ленточку" мяч вратарь "пивоваров" не упустил.

Серьезного давления в концовке у подопечных Чижевского не получилось, хозяева грамотно разбивали игру на эпизоды, а тренерский штаб еще и помогал им регулярными заменами в разные "слоты". Литвиненко еще и подтащил в компенсированное время после удара Груши, а в следующем эпизоде игрок "Агробизнеса" ударил в упор в перекладину! Не без доли везения, но "Оболони" удалось удержать минимальное преимущество до финального свистка без особых проблем

Это лишь вторая победа "пивоваров" в шести матчах, но она позволила команде покинуть зону вылета, набрав семь очков. У "Агробизнеса" десять баллов и потерянная возможность войти в группу лидеров.

Оболонь - Агробизнес 1:0 (1:0)
Гол: Бровченко (5)
Оболонь: Литвиненко, Прокопенко, Безуглый, Терехов, Голиков (Майданевич 90), Савченко (Покотилюк 86), Матяж, Слободян (Касимов 71), Бровченко, Мединский, Щебетун.
Агробизнес: Мозиль, Юхимович, Дидык, Когут Н. (Груша 79), Курыло, Слотюк, Семенюк, Думанюк (Косовский 77), Когут И., Черненко, Петров (Семенец 84).
Предупреждения: Голиков (50) - Юхимович (21), Дидык (45), Курыло (71), Думанюк (74)

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В статье: Первая лига Оболонь (Киев) Агробизнес (Волочиск)
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