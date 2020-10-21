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Металлист 1925 - Авангард: смотреть онлайн, видеотрансляция
Харьковский клуб примет соперника на базе в Высоком
Харьковский "Металлист 1925" попытается догнать "Черноморец" за счет победы над одним из аутсайдеров.
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