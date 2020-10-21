Прикарпатье побеждает и обходит Ниву в турнирной таблице

"Нива", в которой, по слухам, большие финансовые проблемы (игроки якобы уже до 3 месяцев не получают зарплату и именно это стало причиной ухода тренера Василия Малыка), начала матч активнее, но забили именно условные хозяева поля - "Прикарпатье" (матч из-за карантина в Франике происходил в Калуше). Команда устроила вылазку правым флангом, а после навеса расторопнее всех оказался Роман Дитко, который пробил в левый угол - 1:0.

Только начался второй тайм, в первой же атаке "Прикарпатье" удвоило преимущество после прохода Кузьмина тем же правым флангом. Он выполнил прострел в центр, а Шпирка забил гол - 2:0.

Не до шуток было "Ниве", которая вышла на второй тайм с конкретным намерением сравнять счет. Подопечные Ивана Билана пошли в атаку и получили право пробивать пенальти. После вбрасывания аута Мелинишин в своей штрафной якобы сыграл рукой, по крайней мере об этом сигнализировал боковой арбитр. За это игрок "орлов" получил удаление (вторая желтая карточка), главный рефери назначил 11-метровый, а Малащук его реализовал- 2:1.

До конца поединка "Прикарпатье" достаточно аморфно контратаковало и затягивало время, а "Нива" пыталась создать конструктивную атаку у ворот соперника. Однако выглядело, что форвардам не хватало скорости на завершающем этапе. Лучший момент тернополяне потеряли уже на последних минутах, когда после удара в упор мяча парировал кипер франковцев Иван Пицан.

Поэтому "Прикарпатье" в первом "домашнем" матче в Калуше побеждает и обходит "Ниву" в турнирной таблице.

Первая лига, 8 тур

21.10.2020. 15:00

город Калуш, стадион "Химик"

Судья в поле - Евгений Цыбульник

Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Нива (Тернополь) 2:1

Голы: Дитко (33), Шпирка (46) - Малащук (48, пенальти)

Прикарпатье: 24 Пицан Иван, 7 Кузьмин Роман, 15 Воробчак Назарий, 17 Семотюк Владислав, 5 Мелинишин Сергей, 8 Вацеба Андрей, 90 Барчук Роман, 89 Шпирка Юрий, 44 Пархуць Виталий, 77 Дитко Роман, 20 Конкольняк Ярослав

Нива: 1 Механив Максим, 5 Хруставка Олег, 33 Демчук Максим, 21 Вовченко Семен, 50 Дворовенко Владислав, 8 Демченко Александр, 7 Волохатый Роман, 99 Малащук Андрей, 10 Ризнык Андрей, 11 Гатала Игорь, 18 Зинкевич Алексей

Удаления: Мелинишин (47) - Ризнык (49)

Видеотрансляция поединка