Первая лига
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Николаев - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Центральный матч тура. Встречаются команды, которые могут претендовать на награды по итогам Первой лиги и демонстрируют неплохие результаты.
Больше об этом и других поединках читайте в нашем анонсе.
Первая лига, 8 тур
21.10.2020 15:00
Николаев, Центральный стадион, верхнее поле
Судья в поле - Игорь Сташук
МФК "Николаев" (Николаев) - Верес (Ровно)
Видеотрансляция поединка
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