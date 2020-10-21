Николаев - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Центральный матч тура. Встречаются команды, которые могут претендовать на награды по итогам Первой лиги и демонстрируют неплохие результаты.

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Первая лига, 8 тур

21.10.2020 15:00

Николаев, Центральный стадион, верхнее поле

Судья в поле - Игорь Сташук

МФК "Николаев" (Николаев) - Верес (Ровно)

Видеотрансляция поединка