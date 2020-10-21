  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Николаев - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Николаев - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)
Николаев - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Центральный матч тура. Встречаются команды, которые могут претендовать на награды по итогам Первой лиги и демонстрируют неплохие результаты.

Больше об этом и других поединках читайте в нашем анонсе.

Читайте такжеНаконец, полноценный, обилие матчей вне дома - анонс восьмого тура Первой лиги

Первая лига, 8 тур

21.10.2020 15:00

Николаев, Центральный стадион, верхнее поле

Судья в поле - Игорь Сташук

МФК "Николаев" (Николаев) - Верес (Ровно)

Видеотрансляция поединка

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига МФК Николаев Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...