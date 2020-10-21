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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Никто не захотел идти ва-банк. Николаев - Верес 0:0

Первая лига
(1 голосов)

И во втором матче дебют Дмитрия Поворознюка не состоялся

Никто не захотел идти ва-банк. Николаев - Верес 0:0
Новина українською

Отчета о матче ожидайте позже

Первая лига, 8 тур

21.10.2020 15:00

Николаев, Центральный стадион, верхнее поле

Судья в поле - Игорь Сташук

МФК "Николаев" (Николаев) - Верес (Ровно) 0:0

МФК Николаев: 1 Лободров Богдан, 27 Кулинич Сергей, 34 Березянский Павел, 77 Кушниренко Богдан, 33 Ульянов Дмитрий, 14 Охрончук Владислав, 44 Витенчук Вадим, 95 Попов Роман, 23 Одарюк Владимир, 93 Паламар Руслан, 10 Яворский Вадим

Верес: 47 Когут Богдан, 4 Солдат Игорь, 33 Мельник Роман, 8 Гончаренко Роман, 27 Немчанинов Дмитрий, 77 Полюлях Никита, 29 Кучеров Валерий, 11 Хоцяновский Артем, 88 Гегедош Роберт, 17 Пасич Геннадий, 7 Сергийчук Михаил

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига МФК Николаев Верес (Ровно)
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