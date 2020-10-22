Первая лига
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Ничья голкипера Когута, новые планы Агробизнеса - Украина футбольная
Анализ 8 тура Первой лиги
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" выйдет в эфир 23 октября на телеканале ХSPORT в 00:20.
Эксперт - футбольный специалист Владимир Пятенко.
В выпуске:
- лидеры синхронно выигрывают, "Полесье" идет без поражений
- Яковенко дебютирует с победы, надежная игра Когута в Николаеве;
- "Агробизнес" планирует построить собственный стадион.
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Источник:ПФЛ
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