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Ничья голкипера Когута, новые планы Агробизнеса - Украина футбольная

Первая лига
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Анализ 8 тура Первой лиги

Ничья голкипера Когута, новые планы Агробизнеса - Украина футбольная
Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" выйдет в эфир 23 октября на телеканале ХSPORT в 00:20.

Эксперт - футбольный специалист Владимир Пятенко.

В выпуске:

  • лидеры синхронно выигрывают, "Полесье" идет без поражений
  • Яковенко дебютирует с победы, надежная игра Когута в Николаеве;
  • "Агробизнес" планирует построить собственный стадион.
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В статье: Павел Яковенко Богдан Когут Владимир Пятенко Первая лига Украина футбольная Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
ПФЛ

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