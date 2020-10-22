Волынь подписала французского экс-хавбека Зирки

" Волынь " на правах свободного агента подписала 30-летнего французского левого полузащитника Джулиана Рюлье (Кейта).

Официально о подписании игрока клуб еще не объявил, однако профиль футболиста уже есть в заявке клуба на официальном сайте ПФЛ.

Украинским болельщикам он знаком по выступлениям в украинской Премьер-лиге за кропивницкую "Зирку". В 2018 году Кейта провел за "Зирку" 4 матча в УПЛ, результативными действиями не отличился.

Последним клубом Рюлье был норвежский "Ниберсгунд".

Напомним, что "Волынь" после 8 туров Первой лиги занимает 4 место в турнирной таблице.