Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Как будет выглядеть обновленный домашний стадион Агробизнеса после реконструкции
Перволиговый "
Определенные работы уже были выполнены до сих пор: реконструкция раздевалок, подтрибунных помещений, игрового поля, построено поле для тренировок, площадка с искусственным покрытием, приобретен новый автобус.
На очереди реконструкция "Юности". Выполнен ее проект: будет накрыта крышей имеющееся центральная трибуна, а также построено новую трибуну на противоположной стороне - также с навесом. Она будет вмещать 3000 зрителей. Общая вместительность арены составит более 5000 зрителей.
Стадион будет иметь искусственное освещение, собственный паркинг для авто и автобусов, зоны питания, места для продажи атрибутики.
Клуб готов начать строительные работы сейчас. Однако для этого требуется разрешение городского совета Волочиска.
Вторую или третью сессию подаем документы и нам каждый раз их возвращают, - говорит Олег Собуцкий, президент клуба. - Но должны победить в этой войне с бюрократией, построим новую трибуну, которая позволит нам выступать в УПЛ.
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов УЕФА. Шотландия наступила на пятку – но могло быть и хуже
- Лестер - Заря 3:0. Унизительное поражение, как урок на будущее
- Кобин: Если Малепе приедет только в ноябре, то будем рассчитывать на него, как на украшение на елке
- "Сухой лист". Гол-шедевр из 8 тура Первой лиги
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО