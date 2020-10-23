Как будет выглядеть обновленный домашний стадион Агробизнеса после реконструкции

Перволиговый " Агробизнес " запланировал реконструкцию стадиона "Юность" в Волочиске.

Определенные работы уже были выполнены до сих пор: реконструкция раздевалок, подтрибунных помещений, игрового поля, построено поле для тренировок, площадка с искусственным покрытием, приобретен новый автобус.

На очереди реконструкция "Юности". Выполнен ее проект: будет накрыта крышей имеющееся центральная трибуна, а также построено новую трибуну на противоположной стороне - также с навесом. Она будет вмещать 3000 зрителей. Общая вместительность арены составит более 5000 зрителей.

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Стадион будет иметь искусственное освещение, собственный паркинг для авто и автобусов, зоны питания, места для продажи атрибутики.

Клуб готов начать строительные работы сейчас. Однако для этого требуется разрешение городского совета Волочиска.