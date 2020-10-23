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Как будет выглядеть обновленный домашний стадион Агробизнеса после реконструкции

Первая лига
(1 голосов)
Как будет выглядеть обновленный домашний стадион Агробизнеса после реконструкции
Новина українською

Перволиговый "Агробизнес" запланировал реконструкцию стадиона "Юность" в Волочиске.

Определенные работы уже были выполнены до сих пор: реконструкция раздевалок, подтрибунных помещений, игрового поля, построено поле для тренировок, площадка с искусственным покрытием, приобретен новый автобус.

На очереди реконструкция "Юности". Выполнен ее проект: будет накрыта крышей имеющееся центральная трибуна, а также построено новую трибуну на противоположной стороне - также с навесом. Она будет вмещать 3000 зрителей. Общая вместительность арены составит более 5000 зрителей.

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Стадион будет иметь искусственное освещение, собственный паркинг для авто и автобусов, зоны питания, места для продажи атрибутики.

Клуб готов начать строительные работы сейчас. Однако для этого требуется разрешение городского совета Волочиска.

Вторую или третью сессию подаем документы и нам каждый раз их возвращают, - говорит Олег Собуцкий, президент клуба. - Но должны победить в этой войне с бюрократией, построим новую трибуну, которая позволит нам выступать в УПЛ.

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В статье: Первая лига Агробизнес (Волочиск) Волочиск стадион Юность. Волочиск
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Источник:
ПФЛ

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Комментарии (7)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.10.2020 в 11:25
На макетах у нас все дуже красиво виглядає.
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Fata Morgana (Запорожье)
23.10.2020 в 11:16
Тренировочного поля я чёт не увидел... Может покажете?
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armik (Киев)
23.10.2020 в 11:04
Кабы, городской совет вполне устраивает существующий стадион и команда, играющая на область.Одному человеку что-то там хочется - пошел он лесом Завтра у него не будет возможности разворовывать кредиты и содержание никому не нужного стадиона ляжет на городской бюджет.
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Fata Morgana (Запорожье)
23.10.2020 в 11:13
Раздался голос из местного горсовета!
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Fata Morgana (Запорожье)
23.10.2020 в 11:15
Даже если и так то все равно всё остаётся людям!
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+1
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Динамо-машина (Киев)
23.10.2020 в 11:45
Ты шо идиот? Им просто на лапу не дали, вот они и морозятся. А современный стадион останется людям, будет приятно на футбол ходить, а там гляди и в УПЛ выйдут.
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armik (Киев)
23.10.2020 в 12:19
Сам такой.Людям нужны небольшие спортплощадки, катки, тренажёрные залы.А держать в райцентре сдадите, куда никого не пускают - забава для идиотов.
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