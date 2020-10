Бегущий Черноморец, крадущаяся Волынь, затаившаяся Оболонь - анонс 9-го тура Первой лиги

Лишь четыре команды из шестнадцати к девятому туру провели все запланированные матчи. А вот у "Альянса" всего пять сыгранных поединков, чуть больше половины. В этом особенность посткарантинного футбола. К счастью, клубы постепенно адаптировались к жестким условиям пандемии, что позволяет уже второй тур кряду обходиться без переносов.

Особняком в предстоящем туре выступают матчи в Горишних Плавнях между командами топ-3 и поединок в Луцке, который сведет соперников, входящих в четверку лучших по потерянным очкам.

Центральные поединки девятого тура

"Горняк-Спорт" - "Металлист 1925". Харьковский клуб по потерянным очкам не уступает "Черноморцу" и сейчас идет в лидерах первой лиги. Можно ли приписать все эти заслуги одному Валерию Кривенцову? Сложный вопрос, однако нельзя не сказать, что он сумел пересобрать "Металлист 1925", который от игры к игре выглядит все увереннее. Поездка к "Горняку-Спорт" - одно из самых сложных испытаний за весь сезон. Команда Жабченко точно так же идет в первой тройке, а дома выжимает все соки из любого оппонента. Очень непросто не потерять очки в полтавской области. (Георгий Грошев)

Этот матч соседей в таблице (3 и 2 места) смело можем назвать "рабочим" дерби. Сойдутся "горняки" против "металлистов" (не путать с "металюгами"). Лучшая атака Первой лиги принимает харьковскую команду, которая прекрасно умеет защищаться и в турнирной таблице опережает команду из Полтавской области на 1 пункт. Поэтому на кону еще и возможность "Горняк-Спорт" обойти "Металлист 1925" или харьковчанам - возможность оторваться от плавненцев. К слову, у хозяев есть кадровая потеря - из-за дисквалификации матч пропустит Алексей Збунь. (Тарас Вархоляк)

"Волынь" - "Полесье". "Лучший тренер тура", "гол тура" - этими наградами потчевали представителей "Полесья" разнообразные интернет-СМИ по мотивам матча с "Кремнем" (2:0). Было за что, ведь Сергей Шищенко умело курировал действия подопечных на протяжении всех 90 минут, а Максим Гавриленко прямым ударом с углового поразил ворота соперника. "Волынь" продолжает комплектацию состава и подписала 30-летнего экс-вингера "Зирки" с французским паспортом. Но еще больше радует луцких болельщиков, что команда в четырех турах кряду не пропускает с игры, а Сикорский научился забивать не только с пенальти. (Артур Кисляченко)

Все уже успели похоронить луцкий клуб, а он, подобно фениксу, начал свое возращение тремя победами подряд. Игра, по прежнему, не впечатляет, но четвертое место после провала на старте - достойный показатель. "Полесье" также вызывает немалый интерес. Команда мало того, что еще не проигрывала, так еще и пропустила лишь дважды с начала сезона. Посмотрим, сможет ли их защита остановить Сикорского - форвард "крестоносцев" в новом клубе обрел новое дыхание. (Георгий Грошев)

Оставшиеся встречи тура

"Верес" - "Агробизнес". Ровно (Млинов) vs Волочиск - дерби команд из соседних областей. Интересные и цвета обоих соперников - красно-черные и сине-желтые. Патриотически же? С первого взгляда даже не хочется, чтобы кто-то из них победу одерживал. Сильно "температурит" сейчас "Агробизнес", который накануне отправил в "Рух" двух важных для команды игроков. Сейчас, похоже, температура у "+39". "Скорую" придется вызывать, когда будет "40". Но времени осталось совсем немного. И показательным будет именно этот матч с самоуверенным новичком лиги "Вересом", который очень четко берет очки там, где это ему прогнозируют. (Тарас Вархоляк)

Пока Дмитрий Поворознюк активно занимается пиаром своей первой профессиональной команды, на поле результат обеспечивают другие. Травма Шестакова помогла подхватить пальму первенства в нападении "Вереса" Гегедошу, у которого есть мощная поддержка в лице Сергийчука, Соломки, Пасича... Команда Юрия Вирта выглядит все более сбалансированной и готовой решать серьезные задачи уже в этом сезоне. А вот "Агробизнес" как раз, судя по всему, снова вынужден отказаться от премьерлиговских амбиций, учитывая ужасные результаты игр на выезде, а также проблемы с получением разрешения на реконструкцию арены "Юность" от городского совета. Как по мне, фаворит матча очевиден и им является новичок Первой лиги нынешнего сезона. (Артур Кисляченко)

"Прикарпатье" - "Николаев". Не в каждом туре нового сезона "корабелы" находят попутный для себя ветер, однако все равно демонстрируют неплохие результаты. Чего не скажешь о "Прикарпатье", по игре которого, несмотря на выход из ямы, остаются вопросы. Коллектив пока что не выглядит уверенно и "Николаев" должен забрать три очка в ближайшем матче. Иначе, делать на пятом месте нечего. (Георгий Грошев)

"Кремень" - "ВПК-Агро". Возможно это так только мне выглядит, но обе команды страдают от тактической "убогости". У обоих тренеры построили хорошую дисциплину, но ...может из-за качества игроков, может из-за количества исполнителей одинакового класса, может из-за тренеров ...этого слишком мало. Обе команды - соседи в таблице (12 и 13 позиции - по 2 победы, по 1 ничьей и 5-3 по количеству поражений, где больше у кременчужан), но преимущество как раз у новичка Первой лиги "ВПК-Агро" - у него 2 матча в запасе. У команды из Днепропетровской области, из села Шевченковка, не сыграет из-за дисквалификации защитник Михаил Васильев. (Тарас Вархоляк)

"Оболонь" - "Кристалл". По факту играют 14-е и 16-е места чемпионата, но на самом деле между ними пропасть куда более внушительная, чем семь очков. "Кристалл" даже после смены тренера лучше не стал, а вот "Оболони" приход Павла Яковенко как раз пошел на пользу. Даже без Александра Батальского удалось обыграть крепкий "Агробизнес" и, что немаловажно, не пропустить. Жду очередное "пиво с сухариками" от хозяев и привычную херсонскую "баранку". (Артур Кисляченко)

"Черноморец" - "Нива". Говорят, у тернопольской "Нивы" многомесячная задолженность по выплате зарплаты. Команда осталась без тренера Василия Малыка, который вывел ее в Первую лигу. Что может быть хуже? Тернополянам пора вылезать из низов и по крайней мере можно попробовать с "Черноморцем" - однозначным лидером лиги. А что терять? В конце концов, обе команды кое-что объединяет - ни одна из них в этом сезоне не шла с поля без забитого гола! Интересно же, как для 1 и 11 команд в таблице? (Тарас Вархоляк)

В прошлом туре "моряки" добыли победу на классе. "ВПК-Агро" пытался брыкаться, но гол в первом тайме их успокоил, а во втором - добил окончательно. Команда Ковальца продолжает набираться уверенности, которая помогает им держаться на первом месте. Однако, важно, чтобы это все не трансформировалась в самоуверенность. Для этого, ситуацию в своих руках должен держать опытный и мудрый наставник. Благо для одесситов - такой у них есть. И потому, "Черноморец" продолжит радовать болельщиков победами. Show must go on! (Георгий Грошев)

"Авангард" - "Альянс". Совершенно не хочется гнобить команду из Краматорска, которая, несмотря на скромный состав, борется в каждом матче и периодически выхватывает очки у более матерых соперников. В девятом туре у подопечных Городова есть шанс сделать это снова, "Альянс", как показал матч с "Волынью", после эпидемии в команде плох прежде всего физически. Выносливость же является сильной стороной "Авангарда", который часто огорчает соперников голами на последних минутах. Полагаю, что Липовая Долина снова рискует остаться с носом, либо с трудом все же вырвет в Донецкой области ничью... (Артур Кисляченко)