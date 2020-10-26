Горняк-Спорт - Металлист 1925 3:0. 20-летний Козыренко уничтожает команду Кривенцова

После двух подряд сезонов, в которых "Металлист 1925" пролетел мимо УПЛ, руководство клуба решило довериться новому тренеру, предложив Валерию Кривенцову встать у руля команды. Не сказать, что качественные изменения начались сразу, однако по прошествию семи туров, харьковчане шли без поражений и по потерянным очкам не уступали лидеру. С каждой игрой "Металлист 1925" прогрессировал и делал большие ставки на матч против "Горняка-Спорт".

Кривенцов знал, что добыть очки в полтавской области малой кровью не получалось ни у кого. Команда Жабченко также ударно начала чемпионат, и до стартового свистка шла на третьем месте. Еще очень рано говорить о возможности выхода в УПЛ, но никто списывать со счетов "Горняк-Спорт" точно не будет.

Сценарий сегодняшнего матча был достаточно предсказуем - много борьбы, хозяева плотно играют в обороне, а харьковчане пытаются делать ставку на позиционную игру. Казалось, что гости смотрятся немного увереннее, но в середине первого тайма футболисты Жабченко напомнили о себе - Козыренко в штрафной соперника откликнулся на прострел Чередниченко и пробил мимо Сидоренко. По идеи, следить за ним должна была защита "Металлиста 1925". Ключевое слово - "должна".

Кривенцов не стал ждать перерыва, практически сразу усилив атаку своей команды. Их давление на соперника увеличивалось, но "Горняк-Спорт" знает, как выходить из подобной ситуации. Выдержав натиск в начале второго тайма, они выбежали в контратаку, которую ударом из-за пределов штрафной завершил Козыренко. 20-летний форвард провел в этом сезоне лишь десять минут, но сегодня ему доверили место в старте. Он ответил тренеру взаимностью и в одиночку сделал результат против фаворита. Надеемся, что "Ворскла", которой принадлежит контракт Юрия, внимательно сегодня смотрела игру.

В запасе у "Металлиста 1925" оставалось более 40 минут, потому положение нельзя было назвать катастрофическим. Однако сегодня харьковский коллектив очень тяжело смотрелся в созидании. Тут также стоит отметить тренера хозяев, который изучил соперника и сумел нейтрализовать их сильные стороны. Гости добегали до штрафной противника, но дальше упирались в стену, которую было не обойти, не перепрыгнуть. А в конце Козыренко нанес третий удар за сегодня, отправив харьковский клуб в глубокий нокаут - во время очередной контратаки он пробил после передачи Твердохлиба.

Подытожим. Справедливая победа "Горняка-Спорт", который показал эталонный футбол, подходя к игре в статусе андердога. "Металлист 1925" был беззубым в атаке, а с каждым пропущенным голом только терял уверенность. Первое поражение Кривенцова в рамках ПФЛ. Посмотрим, что будет дальше.

Первая Лига, 9-й тур

"Горняк-Спорт" - "Металлист 1925" 3:0

Гол: Козыренко 23, 52, 84

"Горняк-Спорт": Сытников, Суханов, Векляк, Карась, Герт, Козыренко, Петрусенко, Семенов, Мурза, Герасимец, Чередниченко

"Металлист 1925": Сидоренко, Жичиков, Братков, Гошкодеря, Ченбай, Кольцов, Холод, Крыськив, Кравченко, Лукас, Коробка