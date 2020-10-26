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Горняк-Спорт - Металлист 1925: смотреть онлайн, видеотрансляция
Матч за шесть очков
В матче девятого тура "Горняк-Спорт" примет на своем поле гостей из Харькова. Игра второй и третьей команды застолбила за собой статус центральной.
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Первая Лига, 9-й тур
"Горняк-Спорт" 14:00 "Металлист 1925"
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