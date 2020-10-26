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Первая Лига. Кремень прерывает серию неудач

Первая лига
(1 голосов)

А "ВПК-Агро" - нет

Первая Лига. Кремень прерывает серию неудач
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

После прихода Александра Головко в "Кремень", клуб из Кременчуга показал неплохой старт и некоторое время даже шел в зоне лидеров. Но все быстро перевернулось с ног на голову, и после четырех поражений они потеряли сразу несколько позиций. Болельщики надеялись, что неудачную серию удастся закончить в игре против "ВПК-Агро". Новичок еще не притерся в ПФЛ и регулярно стал терять очки.

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Свои планы были и у гостей. Они решили взять дерзостью, пытаясь играть в активный футбол с первых минут. Много времени футболисты проводили у ворот соперника, параллельно с этим оставляя пространство для контратак соперника. Можно сказать, что игра проходила без центра поля, а небольшим преимуществом владел "ВПК-Агро". Однако в футболе лидировать можно лишь благодаря голам, а с этим сегодня не складывалось у обеих команд.

Ключевой момент поединка произошел уже в середине второго тайма. Геловани получил передачу от своего товарища и решился нанести мощный удар с дальней дистанции. Бубенцов всеми силами пытался его парировать, но круглый все равно залетел в ворота. Старания голкипера оказались тщетными - 1:0.

Александр Головко дал команду своим игрокам больше не геройствовать, а всеми силами защищать минимальное преимущество. Используя мелкий фол, они старались не допускать атак в сторону своих ворот, а когда "ВПК-Агро" все-таки пробирался, на последнем рубеже грамотно действовал Олейник. Финальная навала в исполнении гостей имела место быть, но ни к чему особенному не привела. Уже в компенсированное время, вратарь гостей возле своих владений промахнулся мимо мяча, чем воспользовался быстроногий Сорокин. По пустым он не промазал - 2:0. "Кремень", благодаря неплохой реализации и терпению, сумел взять три очка и прервать серию неудач.

Первая Лига, 9-й тур
"Кремень" - "ВПК-Агро" 2:0
Гол: Геловани Алексей 70, Сорокин Станислав 90
"Кремень": Олейник Андрей, Бычков Богдан, Бородай Олег, Зубков Руслан, Чеботаев Сергей, Белоус Сергей, Геловани Алексей, Брюхов Илья, Мурашов Евгений, Кулиш Станислав, Сорокин Станислав
"ВПК-Агро": Бубенцов Андрей, Красов Алексей, Белый Иван, Яременко Юрий, Смирнов Егор, Ляшенко Николай, Будняк Иван, Тищенко Иван, Шмигельский Богдан, Кича Антон, Донгаузер Никита

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) ВПК-Агро (Шевченковка)
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