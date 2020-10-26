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Вирт в дерби переигрывает Чижевского: победу приносит дубль Шестакова

Первая лига
(1 голосов)

Матч троих Когутов

Вирт в дерби переигрывает Чижевского: победу приносит дубль Шестакова
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Первая лига, 9 тур

26.10.2020, 14:00

город Млинов, стадион Колос

Верес (Ровно) - Агробизнес (Волочиск) 2:0

Голы: Шестаков (22, 33)

Агробизнес: 30 Мозиль Олег, 10 Юхимович Дмитрий, 29 Дидык Роман (Виталий Груша, 79), 19 Когут Николай, 17 Курило Игорь, 15 Слотюк Арсен, 80 Семенюк Сергей (Михаил Писко, 72), 14 Думанюк Артур (Сергий Косовский , 64), 18 Когут Иван, 13 Черненко Руслан, 77 Петров Сергей (Богдан Семенец, 46)

Верес: 47 Когут Богдан, 4 Солдат Игорь, 14 Махнев Дмитрий, 8 Гончаренко Роман, 27 Немчанинов Дмитрий, 77 Полюлях Никита, 32 Петько Сергей (Валерий Кучеров, 83), 10 Тимофеенко Виталий (Артем Хоцяновский, 73), 88 Гегедош Роберт (Юрий Соломко, 77), 17 Пасич Геннадий, 9 Шестаков Михаил

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Верес (Ровно) Агробизнес (Волочиск)
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