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Вирт в дерби переигрывает Чижевского: победу приносит дубль Шестакова
Матч троих Когутов
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Первая лига, 9 тур
26.10.2020, 14:00
город Млинов, стадион Колос
Верес (Ровно) - Агробизнес (Волочиск) 2:0
Голы: Шестаков (22, 33)
Агробизнес: 30 Мозиль Олег, 10 Юхимович Дмитрий, 29 Дидык Роман (Виталий Груша, 79), 19 Когут Николай, 17 Курило Игорь, 15 Слотюк Арсен, 80 Семенюк Сергей (Михаил Писко, 72), 14 Думанюк Артур (Сергий Косовский , 64), 18 Когут Иван, 13 Черненко Руслан, 77 Петров Сергей (Богдан Семенец, 46)
Верес: 47 Когут Богдан, 4 Солдат Игорь, 14 Махнев Дмитрий, 8 Гончаренко Роман, 27 Немчанинов Дмитрий, 77 Полюлях Никита, 32 Петько Сергей (Валерий Кучеров, 83), 10 Тимофеенко Виталий (Артем Хоцяновский, 73), 88 Гегедош Роберт (Юрий Соломко, 77), 17 Пасич Геннадий, 9 Шестаков Михаил
Видеотрансляция поединка
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