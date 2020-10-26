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Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Волынь - Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Один из центральных матчей 9-го тура Первой лиги

Волынь - Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Команда Василия Сачко набрала хороший ход и попытается обыграть еще и "Полесье", которое пока что в текущем сезоне не уступало...

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Полесье (Житомир)
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