Первая лига. Первые очки Кристалла, сразу три, еще и в гостях

Единственный гол херсонский "Кристалл" забил с пенальти, но еще более важно, что впервые новичок дивизиона сумел удержать на замке собственные ворота!

У хозяев с первых минут не смог снова появиться в основе Александр Батальский, вместо которого на острие атаки работал Щебетун. Но и Юрий Бровченко даже не попал в заявку, что открыло пропуск в основу для Алекса Чидомере. Зато оказался в списке заявленных новичок "пивоваров" и экс-игрок "Олимпика" Павел Лукьянчук. При Павле Яковенко основным вратарем стал Василий Литвиненко, так что месту на скамейке для Назария Федоривского уже не удивляюсь.

Главным разочарованием лично для автора этих строк по составу "Кристаллу" стало отсутствие в основе Ивана Глывого. По сути единственная "светлая голова" в атаке аутсайдера Первой лиги не смогла выйти на поле со старта. Зато шанс проявить себя получил Виктор Мартян, трудяга, который был основным нападающим "Кристалла" на уровне Второй лиги.

Первый тайм прошел с подавляющим преимуществом "Оболони", но с моментами было все не очень хорошо, возникали они редко. Да и подопечные Сергея Валяева действовали сильно от обороны, которую можно даже называть "глухой".

Всколыхнул игру момент с нарушением правил в штрафной площадке хозяев, Игорь Семенина уверенно реализовал пенальти и вывел "Кристалл" вперед в дебюте второго тайма! Яковенко отреагировал на пропущенный гол мгновенно и сменил центрального полузащитника Загальского на еще одного центрфорварда Батальского. Вскоре дошел черед и до Лукьянчука, приход которого, судя по всему, стал исключительно креатурой нового главного тренера. Свои козыри были и у Валяева, который дал Ивану Глывому 20 минут в концовке, сменив "висевшего" на карточке Барладыма.

До конца матча серьезных моментов в исполнении хозяев так и не удалось увидеть, разве что Батальский мог огорчить Герасименко в ближнем бою, но не забил. "Кристалл" надежно отзащищался и заработал первые очки в чемпионате. Команда Яковенко остается на 14-м месте, по крайней мере до завтра, когда свой поединок 9-го тура сыграет краматорский "Авангард".

Оболонь - Кристалл 0:1 (0:0)

Гол: Семенина (55 пен)

Оболонь: Литвиненко, Прокопенко (Лукьянчук 60), Безуглый, Мате, Голиков, Савченко, Матяж, Загальский (Батальский 57), Чидомере (Касимов 72), Мединский, Щебетун.

Кристалл: Герасименко, Малыш, Жовтюк, Карась, Сухина, Бородай, Цой, Цыбульский (Клюев 90+3), Мартян (Головкин 66), Семенина (Лаптев 82), Барладым (Глывый 70).

Предупреждения: Матяж (77), Савченко (81) - Барладым (58), Валяев (58 гл. тр.), Глывый (80), Валяев (88 гл. тр.)

Удаление: Валяев (88 гл. тр.)