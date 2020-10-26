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Черноморец – Нива: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)
Черноморец – Нива: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

В гости к лидеру чемпионата приехала команда, которая находится в тяжелом положении - маловероятно, что она сможет претендовать на очки.

Первая лига, 9 тур

26.10.2020, 19:00

город Одесса, стадион Черноморец

Черноморец (Одесса) - Нива (Тернополь)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) Нива (Тернополь)
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