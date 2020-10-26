Первая лига
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Черноморец – Нива: смотреть онлайн, видеотрансляция
В гости к лидеру чемпионата приехала команда, которая находится в тяжелом положении - маловероятно, что она сможет претендовать на очки.
Первая лига, 9 тур
26.10.2020, 19:00
город Одесса, стадион Черноморец
Черноморец (Одесса) - Нива (Тернополь)
Видеотрансляция поединка
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