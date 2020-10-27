Первая лига
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Шедевр Авагимяна. Игрок Черноморца выполнил "сухой лист"
Кто-то продолжит эту традицию и в следующем туре?
Второй тур подряд Первая лига удивляет украинский футбол своим мастерством исполнения угловых.
В прошлом 8 туре
Вратарь не помешал, а значит имеем очередной шедевр!
К слову, не все так хорошо закончилось для самого "Черноморца". После этого гола Авагимяна команда Сергея Ковальца пропустила два и получила в 9 туре первое в сезоне поражение.
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Источник:Чорноморець
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