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Шедевр Авагимяна. Игрок Черноморца выполнил "сухой лист"

Первая лига
(3 голосов)

Кто-то продолжит эту традицию и в следующем туре?

Шедевр Авагимяна. Игрок Черноморца выполнил "сухой лист"
Новина українською

Второй тур подряд Первая лига удивляет украинский футбол своим мастерством исполнения угловых.

В прошлом 8 туре игрок "Полесья", а в этот раз - штатный исполнитель стандартных положений "Черноморца" Артур Авагимян выполнил невероятный угловой - "сухой лист".

Вратарь не помешал, а значит имеем очередной шедевр!

К слову, не все так хорошо закончилось для самого "Черноморца". После этого гола Авагимяна команда Сергея Ковальца пропустила два и получила в 9 туре первое в сезоне поражение.

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) Полесье (Житомир) Нива (Тернополь) Артур Авагимян лучшие голы
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Источник:
Чорноморець

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