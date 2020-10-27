Шедевр Авагимяна. Игрок Черноморца выполнил "сухой лист"

Второй тур подряд Первая лига удивляет украинский футбол своим мастерством исполнения угловых.

В прошлом 8 туре игрок "Полесья" , а в этот раз - штатный исполнитель стандартных положений "Черноморца" Артур Авагимян выполнил невероятный угловой - "сухой лист".

Вратарь не помешал, а значит имеем очередной шедевр!

К слову, не все так хорошо закончилось для самого "Черноморца". После этого гола Авагимяна команда Сергея Ковальца пропустила два и получила в 9 туре первое в сезоне поражение.