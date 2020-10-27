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Авангард - Альянс: смотреть онлайн, видеотрансляция
Завершающий матч девятого тура Первой лиги
На три матча больше у краматорского клуба, но вот очков меньше на два. Сумеет ли "Авангард" обогнать "Альянс" за счет победы в очном поединке?
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