Первая лига. Альянс громит Авангард на выезде

После поражения от "Волыни" казалось, что липоводолинский "Альянс" ощутит проблемы в Краматорске. Но гости быстро забили, а в дальнейшем лишь нfращивали свое преимущество...

В плане стартовых составов больше удивили гости, Юрий Ярошенко доверился с первых минут Станиславу Шараю, а не его брату. Да и на острие атаки вышел не Сергей Загинайлов, а Илья Зубков. У "Авангарда" состав был более предсказуем, но еще в середине первого тайма в него пришлось вносить вынужденные изменения. Вместо Алексея Лобова вышел Арсентий Дорошенко.

К тому времени гости уже вели в счете, на первых минутах Валерий Рогозинский замкнул вертикальный пас партнера, пробив мимо голкипера в упор. Грубую позиционную ошибку допустили центральные защитники краматорчан, что заставило команду хозяев отыгрываться в дальнейшем и действовать первым номером, чего подопечные Городова делать не любят. Собственно, к возникновению серьезных моментов у ворот Важинского владение мячом хозяевами не привело.

После выхода на поле Владислава Шарая "Альянс" завладел инициативой, по крайней мере его атаки стали более акцентированными. В середине второго тайма с правого фланга пришла и вторая голевая атака. Константин Ярошенко отдал пас на Руслана Писного, тот обыграл защитника и прострелил во вратарскую, где на опережение головой сыграл Сергей Загинайлов.

С десятью очками "Альянс" закрепился в середине таблицы. "Авангард" же остается в зоне вылета и лишь поражения конкурентов не увеличили отрыв от спасительного 14-го места более, чем на два очка.

Авангард - Альянс 0:3 (0:1)

Голы: Рогозинский (6), Загинайлов (64), Шарай В. (73)

Авангард: Солдатенко, Майборода, Лобов (Дорошенко 32), Сеницкий, Цыбульник, Сидоренко, Ховбоша, Чебаненко (Булгаков 68), Пуды (Бондарь 46), Дяченко (Таранда 74), Шинкаренко.

Альянс: Важинский, Пикуль, Медведев, Писный, Неплях, Лебеденко (Сидоренко Я. 77), Ярошенко (Лучик 71), Шарай С. (Поднебенной 55), Рогозинский, Агапов (Шарай В. 46), Зубков (Загинайлов 38).

Предупреждения: Цыбульник (20), Сеницкий (86) - Поднебенной (86), Сидоренко Я. (90+2)