Пьяный в стельку: футболист Металлиста-1925 устроил ДТП с участием четырех автомобилей

Полузащитник "Металлиста-1925" Дмитрий Кравченко стал виновником масштабного дорожно-транспортного происшествия в Харькове.

25-летний исполнитель харьковской команды сел за руль в нетрезвом виде и повредил три чужие машины – естественно, его автомобиль также пострадал.

Отметим, что хавбек превысил норму алкоголя в крови в 9 раз. В текущем сезоне Первой лиги он сыграл 6 матчей и забил 1 гол.