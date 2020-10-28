Первая лига
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Пьяный в стельку: футболист Металлиста-1925 устроил ДТП с участием четырех автомобилей
Превысил норму алкоголя в крови в 9 раз
Полузащитник "Металлиста-1925" Дмитрий Кравченко стал виновником масштабного дорожно-транспортного происшествия в Харькове.
25-летний исполнитель харьковской команды сел за руль в нетрезвом виде и повредил три чужие машины – естественно, его автомобиль также пострадал.
Отметим, что хавбек превысил норму алкоголя в крови в 9 раз. В текущем сезоне Первой лиги он сыграл 6 матчей и забил 1 гол.
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simargl (Чернигов)
28.10.2020 в 12:20
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