  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Пьяный в стельку: футболист Металлиста-1925 устроил ДТП с участием четырех автомобилей
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пьяный в стельку: футболист Металлиста-1925 устроил ДТП с участием четырех автомобилей

Первая лига
(1 голосов)

Превысил норму алкоголя в крови в 9 раз

Пьяный в стельку: футболист Металлиста-1925 устроил ДТП с участием четырех автомобилей
Новина українською

Полузащитник "Металлиста-1925" Дмитрий Кравченко стал виновником масштабного дорожно-транспортного происшествия в Харькове.

25-летний исполнитель харьковской команды сел за руль в нетрезвом виде и повредил три чужие машины – естественно, его автомобиль также пострадал.

Отметим, что хавбек превысил норму алкоголя в крови в 9 раз. В текущем сезоне Первой лиги он сыграл 6 матчей и забил 1 гол.

Читайте такжеВ ДТП погиб известный тренер и бывший футболист из Закарпатья
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ДТП Металлист 1925 (Харьков) Дмитрий Кравченко алкоголь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
28.10.2020 в 12:20
Красавец. Спорт высоких достижений )))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...