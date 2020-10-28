В Металлист 1925 применят штраф к игроку, который совершил ДТП с участием 4 автомобилей

Ночью 28 октября в Харькове на проспекте Льва Ландау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием футболиста Металлист 1925 Дмитрия Кравченко.

Он находился за рулем собственного транспортного средства, не выбрал безопасный скоростной режим и допустил наезд на защитный строительный забор, который находился непосредственно на проезжей части и не был должным образом освещен. Игрок находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП никто не пострадал, а на Дмитрия Кравченко был составлен административный протокол.