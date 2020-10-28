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В Металлист 1925 применят штраф к игроку, который совершил ДТП с участием 4 автомобилей

Первая лига
(1 голосов)

Это прописано в контракте

В Металлист 1925 применят штраф к игроку, который совершил ДТП с участием 4 автомобилей
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Ночью 28 октября в Харькове на проспекте Льва Ландау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием футболиста Металлист 1925 Дмитрия Кравченко.

Он находился за рулем собственного транспортного средства, не выбрал безопасный скоростной режим и допустил наезд на защитный строительный забор, который находился непосредственно на проезжей части и не был должным образом освещен. Игрок находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП никто не пострадал, а на Дмитрия Кравченко был составлен административный протокол.

ФК "Металлист 1925" инициирует внутреннее служебное расследование происшествия и заявляет, что к Дмитрию Кравченко будут применены соответствующие штрафные санкции, которые прописаны в контрактной сделке, - заверил генеральный директор клуба Ярослав Вдовенко.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Дмитрий Кравченко
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Источник:
Металіст 1925

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