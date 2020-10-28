Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Металлист 1925 применят штраф к игроку, который совершил ДТП с участием 4 автомобилей
Это прописано в контракте
Ночью 28 октября в Харькове на проспекте Льва Ландау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием футболиста
Он находился за рулем собственного транспортного средства, не выбрал безопасный скоростной режим и допустил наезд на защитный строительный забор, который находился непосредственно на проезжей части и не был должным образом освещен. Игрок находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП никто не пострадал, а на Дмитрия Кравченко был составлен административный протокол.
ФК "Металлист 1925" инициирует внутреннее служебное расследование происшествия и заявляет, что к Дмитрию Кравченко будут применены соответствующие штрафные санкции, которые прописаны в контрактной сделке, - заверил генеральный директор клуба Ярослав Вдовенко.
Популярное сейчас
- Пьяный в стельку: футболист Металлиста-1925 устроил ДТП с участием четырех автомобилей
- Ференцварош - Динамо Киев. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Манор Соломон объяснил, насколько необычным для него был матч с Интером
- Черноморец Ковальца терпит первое поражение в чемпионате - еще и дома
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО