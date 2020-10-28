  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Михаил Сергийчук получил тяжелую травму на тренировке и был прооперирован
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михаил Сергийчук получил тяжелую травму на тренировке и был прооперирован

Первая лига
(2 голосов)

Когда вернется - пока неизвестно

Михаил Сергийчук получил тяжелую травму на тренировке и был прооперирован
Новина українською

Нападающий ровенского "Вереса" Михаил Сергийчук пропустил домашний матч 9 тура Первой лиги против "Агробизнеса" из-за травмы. На тренировке футболист повредил мениск.

На тренировке почувствовал, что заблокировалось колено, - вспоминает игрок. - Казалось, что все было хорошо. Но впоследствии колено снова заблокировалось. Провели обследование, обнаружили повреждение мениска.

Читайте такжеВирт в дерби переигрывает Чижевского: победу приносит дубль Шестакова

После обследования было решено провести операцию. Сейчас вроде уже отошел, собираюсь возвращаться домой и начинать процесс восстановления.

Оперировали Михаила Сергийчук во Львове. Сейчас он чувствует себя хорошо. Впрочем, когда точно нападающий сможет вернуться на поле - неизвестно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Верес (Ровно) Михаил Сергийчук травма
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Верес

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...