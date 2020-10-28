Михаил Сергийчук получил тяжелую травму на тренировке и был прооперирован

Нападающий ровенского " Вереса " Михаил Сергийчук пропустил домашний матч 9 тура Первой лиги против "Агробизнеса" из-за травмы. На тренировке футболист повредил мениск.

На тренировке почувствовал, что заблокировалось колено, - вспоминает игрок. - Казалось, что все было хорошо. Но впоследствии колено снова заблокировалось. Провели обследование, обнаружили повреждение мениска.

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После обследования было решено провести операцию. Сейчас вроде уже отошел, собираюсь возвращаться домой и начинать процесс восстановления.

Оперировали Михаила Сергийчук во Львове. Сейчас он чувствует себя хорошо. Впрочем, когда точно нападающий сможет вернуться на поле - неизвестно.