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Михаил Сергийчук получил тяжелую травму на тренировке и был прооперирован
Когда вернется - пока неизвестно
Нападающий ровенского "
На тренировке почувствовал, что заблокировалось колено, - вспоминает игрок. - Казалось, что все было хорошо. Но впоследствии колено снова заблокировалось. Провели обследование, обнаружили повреждение мениска.
После обследования было решено провести операцию. Сейчас вроде уже отошел, собираюсь возвращаться домой и начинать процесс восстановления.
Оперировали Михаила Сергийчук во Львове. Сейчас он чувствует себя хорошо. Впрочем, когда точно нападающий сможет вернуться на поле - неизвестно.
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