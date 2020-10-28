Наставник Горняка-Спорт Жабченко признан лучшим тренером 9-го тура в Первой лиге

Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги очередного тура в украинской Первой лиге, назвало лучшего тренера.

Так, лучшим тренером 9-го тура в Первой лиге признан наставник "Горняка-Спорт" Игорь Жабченко, подопечные которого одержали убедительную победу над "Металлистом 1925" (3:0), сместив харьковчан со второго места.

Наставник получил за этот тур от экспертов средний балл 4,8 из 5-ти возможных.