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Наставник Горняка-Спорт Жабченко признан лучшим тренером 9-го тура в Первой лиге
Горняки уничтожили Металлист 1925
Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги очередного тура в украинской Первой лиге, назвало лучшего тренера.
Так, лучшим тренером 9-го тура в Первой лиге признан наставник "Горняка-Спорт" Игорь Жабченко, подопечные которого одержали убедительную победу над "Металлистом 1925" (3:0), сместив харьковчан со второго места.
Наставник получил за этот тур от экспертов средний балл 4,8 из 5-ти возможных.
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Источник:ПФЛ
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