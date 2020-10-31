Лидируют Черноморец и Горняк-Спорт, но лучшие Волынь и Верес - анонс десятого тура Первой лиги

Синхронные поражения в девятом туре трех команд, которые до тех пор не проигрывали, еще раз доказали, что Первая лига обладает достаточно равным составом, в котором каждый коллектив может обыграть каждого. "Черноморец" и "Оболонь" проиграли дома командам, которые "на бумаге" точно не выглядели сильнее. Ну а "Верес", благодаря победе над "Агробизнесом", упрочил свое лидерство по потерянным очкам.

В субботу больше всего внимания будет приковано к Одессе и Харькову, где состоятся поединки с громкими вывесками.

Центральные встречи деcятого тура

"Черноморец" - "Николаев". Отчетная игра - отличный шанс для одесситов убить сразу двух зайцев. Во-первых, восстановить свой статус в глазах болельщиков, которые были опечалены поражением недельной давности. Во-вторых, отомстить "корабелам", которые не так давно выбили команду Ковальца из кубка Украины. Два коллектива до начала тура разделяет лишь четыре очка, что говорит о примерном равенстве сил, и, как следствии, вероятности интригующего матча. (Георгий Грошев)

"Металлист 1925" - "Оболонь". Неудачники прошлого тура сыграют в поселке Высоком на учебно-тренировочной базе "Металлиста 1925". Дебютное поражение харьковчан в сезоне стало сразу же и разгромным. Подопечные Валерия Кривенцова выпали из тройки лидеров и потеряли статус одной из лучших оборонительных линий дивизиона. "Оболонь" же, владея инициативой, так и не подобрала ключей к воротам "Кристалла", еще и пропустив единственный мяч с пенальти. У гостей не сможет сыграть Иван Матяж, что должно дать пропуск в основу Максиму Покотилюку. (Артур Кисляченко)

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Оставшиеся матчи тура

"Полесье" - "ВПК-Агро". В прошлом туре "Полесье" провело не лучший свой матч в сезоне, поплатившись за это первым поражением в текущей кампании. Однако, никакой катастрафы не произошло. Представители Житомира крепко обосновались в середине таблицы и попытаются вернуться на победный путь. "ВПК-Агро" - соперник неуступчивый, но сейчас команда переживает непростые времена. (Георгий Грошев)

"Агробизнес" - "Прикарпатье". Уже всем очевидно, что "Агробизнес" вряд ли будет претендовать на выход в Премьер-лигу в текущем сезоне, потеря Кухарука и Гагуна все же сказалась на качестве игры команды, которая проиграла четыре матча из восьми на старте сезона. Иванофранковцы в двух последних гостевых матчах набрали четыре очка против "Кремня" и "Полесья", неизменно забивая в их ворота. Любопытно, что в рамках Первой лиги между коллективами сразу три победы у "Прикарпатья" и лишь одну викторию одержал "Агробизнес". Однако в этот раз огорчить соперника иванофранковцам будет сложно - в их составе накануне выявлены восемь заболевших коронавирусом... (Артур Кисляченко)

"Кристалл" - "Верес". "Они все-таки это сделали", - именно с такой мыслью жили болельщики херсонского клуба в последние дни. Родной "Кристалл" подарил им радость, прервав чудовищную серию неудач в прошлом туре. Говорят, что аппетит приходит во время еды, вот только впереди херсонскую команду ждет еще более сложнее испытание - поединок с "Вересом". Верите в успех хозяев? Мы не особо. (Георгий Грошев)

"Нива" - "Кремень". Взаимодействие Максима Процива и Андрея Скакуна помогло "Ниве" перевернуть ход гостевого матча с лидером и добыть три очка. Но классическим "отскоком" это назвать трудно, тернополяне грамотно оборонялись в среднем блоке и регулярно убегали в контрактаки. Игорь Билан сумел не только сохранить наработки предшественника, но и дать команде новый импульс, который позволяет ей держаться на плаву и также избегать борьбы за выживание даже в отдаленной перспективе. "Кремень" в прошлом туре прервал четырехматчевую серию поражений, но вряд ли команде Головко будет легко добыть три очка в Вишневке, даже без дисквалифицированного у хозяев Максима Демчука. (Артур Кисляченко)

"Альянс" - "Горняк-Спорт". За смелостью всегда шагает удача, однако в игре против "Металлиста 1925" команда Жабченко не нуждалась в помощи фортуны. Дисциплинированная игра сзади и идеальная реализация - залог успеха в битве против одного из фаворитов всего сезона. Обыграв одного из лидеров, "Горняк-Спорт" сам приблизился к первому месту, вот только готовы ли они стабильно добывать победы? Все-таки в выездных играх они не всегда смотрятся уверенно. (Георгий Грошев)

"Волынь" - "Авангард". По форме пяти последних матчей "Волынь" лучшая команда дивизиона, потерявшая на данном отрезке лишь два очка. "Авангард", соответственно, худшая, избежавшая поражения лишь раз, да и то за счет гола на последних секундах в домашнем матче с на тот момент безнадежным аутсайдером "Кристаллом" (2:1). Здесь интриги не вижу, по крайней мере подопечным Василия Сачко по силам продлить свою "сухую" серию, которая длится уже 378 минут. (Артур Кисляченко)