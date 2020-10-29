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Юрий Вирт сравнил игрока Вереса с Андреем Шевченко

Первая лига
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Речь идет о Юрие Соломке

Юрий Вирт сравнил игрока Вереса с Андреем Шевченко
Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал о хавбеке команды Юрие Соломке.

- Данные сумасшедшие. Мы общались по поводу него с другими тренерами – таких данных у Андрея Шевченко не было. У него все есть, ему только нужно реализовывать это все на футбольном поле.

Он старатется. Возможно, не всегда все получается. По отношению – нет вопросов. Но впереди сейчас есть конкуренция, – сказал Вирт.

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В статье: Андрей Шевченко Юрий Вирт Верес (Ровно) Юрий Соломка
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Источник:
Трындец

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