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Юрий Вирт сравнил игрока Вереса с Андреем Шевченко
Речь идет о Юрие Соломке
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал о хавбеке команды
- Данные сумасшедшие. Мы общались по поводу него с другими тренерами – таких данных у Андрея Шевченко не было. У него все есть, ему только нужно реализовывать это все на футбольном поле.
Он старатется. Возможно, не всегда все получается. По отношению – нет вопросов. Но впереди сейчас есть конкуренция, – сказал Вирт.
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Источник:Трындец
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