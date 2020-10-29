Юрий Вирт сравнил игрока Вереса с Андреем Шевченко

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал о хавбеке команды Юрие Соломке .

- Данные сумасшедшие. Мы общались по поводу него с другими тренерами – таких данных у Андрея Шевченко не было. У него все есть, ему только нужно реализовывать это все на футбольном поле.

Он старатется. Возможно, не всегда все получается. По отношению – нет вопросов. Но впереди сейчас есть конкуренция, – сказал Вирт.