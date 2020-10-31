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Агробизнес - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Матч принципиальных соперников
Со времен, когда эти команды синхронно поднялись со Второй лиги, "Прикарпатье" имеет солидный перевес в очных играх. Но в Винники команда Руслана Мостового отправится без восьмерых игроков основы, зараженных коронавирусом...
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