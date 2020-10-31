Первая лига. Агробизнес в Винниках разгромил Прикарпатье

Если состав номинальных хозяев (матч проходил в Винниках) в большей мере был предсказуемым, то Руслан Мостовой удивил, выпустив в основе новичка "Прикарпатья" Валерия Сада. Атакующий завбек только в четверг присоединился к иванофранковцам, а предыдущим его клубом была луцкая "Волынь".

Как оказалось, эпидемия не затронула большинство игроков основы "Прикарпатья" и гости сумели выйти весьма боеспособным составом, несмотря на восемь футболистов в заявке с положительным тестом на коронавирус.

В первом тайме "Агробизнес" владел небольшим преимуществом, но долгое время не мог создать серьезных моментов для взятия ворот соперника. Исправил положение вещей Иван Когут, который все же пробил Сердюка, правда разделить заслугу хавбек хозяев обязан с защитником "Прикарпатья", который подправил мяч в сетку при помощи рикошета.

После перерыва Руслан Черненко прямым ударом со штрафного удвоил преимущество своей команды. Правда и вратарь мог сыграть получше, не пропуская в ближний угол с отскоком мяча от газона.

Даже вышедшие со скамейки Сондей и Волошинович не помогли "Прикарпатью" возродить интригу. Команда выглядела вяло и без особых идей в атаке. В концовке же еще и Черненко реализовал пенальти, оформив дубль и сделав счет крупным.

"Агробизнес" набрал 13 очков, но не сумел подняться с восьмого места, так как свой поединок выиграло сегодня и "Полесье".

Агробизнес - Прикарпатье 3:0 (1:0)

Голы: Когут И. (38), Черненко (48, 88 пен)

Агробизнес: Мозиль, Юхимович, Дидык, Когут И., Курыло, Когут Н., Слотюк, Семенюк (Груша 75), Думанюк (Косовский 79), Черненко, Петров (Семенец 67).

Прикарпатье: Сердюк (Барасюк 86), Пастух, Пархуць, Конкольняк, Кузьмин, Вацеба (Генык 62), Кохман (Дербах 76), Сад (Сондей 58), Воробчак (Волошинович 58), Цюцюра, Барчук.

Предупреждения: Думанюк (29), Юхимович (78) - Пархуць (34), Цюцюра (40), Барчук (43), Кохман (53), Пастух (80, 87)

Удаление: Пастух (87)