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Нива Тернополь - Кремень: смотреть онлайн, видеотрансляция
Битва соседей-середняков
На победной волне прошлого тура "Нива" и "Кремень" сыграют в Вишневке. Тернополь находится в красной карантинной зоне.
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