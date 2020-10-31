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Первая лига. Кремень бьет по девяткам, но не побеждает Ниву

Первая лига
(2 голосов)

Временый переезд оказался фартовым для хозяев

Первая лига. Кремень бьет по девяткам, но не побеждает Ниву
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ниве" было сложно что-либо противопоставить сопернику, который дважды поразил верхний угол их ворот. Тем более, что у тернополян пропускал матч один из самых опытных игроков. И все же тернопольский клуб снова выжал максимум из своих моментов и набрал одно очко в далеко не очевидной ситуации.

Матч проходил также не в областном центре Тернополе - месте дислокации "Нивы", а в пгт Вишневец Збаражского района. Туда приехал "Кремень", который в прошлом туре сумел наконец прервать серию поражений и поэтому рассчитывал на продолжение "банкета".

В составе хозяев неожиданным стало появление Андрея Зиня с первых минут. Защитник вышел цементировать редут своей команды вместе с Вовченко, Дворовенко и Хруставкой. Вадим Хохлов же даже не оказался в заявке. Судя по всему, у капитана "Нивы" травма, либо злополучная инфекция - в любом случае, желаем здоровья.

У гостей получилось без сенсаций в стартовом составе, разве что выход Романа Данковича в воротах несколько удивил.

Гости проводили первую половину лучше и чаще владели мячом на чужой половине поля. Правда вот серьезных моментов вспомнить не удается, либо они случились как раз в те минуты, когда видеопоток с Вишневца прерывался...

И все же перед самым перерывом Станислав Сорокин воплотил преимущество "Кремня" в гол со штрафного. Удар подопечного Головко пришелся в самую "девятку".

Оживил игру выход Игоря Гаталы у хозяев, именно ему удалось сравнять счет, пробив в упор после удачного отскока у ворот Данковича. Период активности "Нивы" продлился минут пятнадцать, но затем чудо-гол удался Луису Фернандо, который по красивой траектории отправил мяч точно в "девятку".

В который раз в этом сезоне "Ниве" удалось проявить характер, Сергей Кисленко в концовке принял мяч на грудь спиной к воротам, но смог развернуться и пробить точно в угол!

Заслуженное очко для подопечных Билана и потерянные два "Кремнем". Хотя на самом деле именно мировой исход является вполне закономерным по матчу крепких середняков между собой.

Нива - Кремень 2:2 (0:1)
Голы: Гатала (53), Кисленко (82) - Сорокин (45+2), Луис Фернандо (60)
Нива: Механив, Дворовенко, Зинь, Вовченко, Хруставка, Демченко, Малащук (Гатала 46), Волохатый, Скакун Д. (Кохман 85), Процив (Ризнык 58), Кисленко (Бидный 89).
Кремень: Данкович, Бычков, Зубков, Головко, Чеботаев, Жонатан (Норенков 46), Геловани, Брюхов, Мурашов, Галата (Кулиш 46), Сорокин.
Предупреждения: Чеботаев (51)

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) Нива (Тернополь)
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