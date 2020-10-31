Первая лига. Кремень бьет по девяткам, но не побеждает Ниву

"Ниве" было сложно что-либо противопоставить сопернику, который дважды поразил верхний угол их ворот. Тем более, что у тернополян пропускал матч один из самых опытных игроков. И все же тернопольский клуб снова выжал максимум из своих моментов и набрал одно очко в далеко не очевидной ситуации.

Матч проходил также не в областном центре Тернополе - месте дислокации "Нивы", а в пгт Вишневец Збаражского района. Туда приехал "Кремень", который в прошлом туре сумел наконец прервать серию поражений и поэтому рассчитывал на продолжение "банкета".

В составе хозяев неожиданным стало появление Андрея Зиня с первых минут. Защитник вышел цементировать редут своей команды вместе с Вовченко, Дворовенко и Хруставкой. Вадим Хохлов же даже не оказался в заявке. Судя по всему, у капитана "Нивы" травма, либо злополучная инфекция - в любом случае, желаем здоровья.

У гостей получилось без сенсаций в стартовом составе, разве что выход Романа Данковича в воротах несколько удивил.

Гости проводили первую половину лучше и чаще владели мячом на чужой половине поля. Правда вот серьезных моментов вспомнить не удается, либо они случились как раз в те минуты, когда видеопоток с Вишневца прерывался...

И все же перед самым перерывом Станислав Сорокин воплотил преимущество "Кремня" в гол со штрафного. Удар подопечного Головко пришелся в самую "девятку".

Оживил игру выход Игоря Гаталы у хозяев, именно ему удалось сравнять счет, пробив в упор после удачного отскока у ворот Данковича. Период активности "Нивы" продлился минут пятнадцать, но затем чудо-гол удался Луису Фернандо, который по красивой траектории отправил мяч точно в "девятку".

В который раз в этом сезоне "Ниве" удалось проявить характер, Сергей Кисленко в концовке принял мяч на грудь спиной к воротам, но смог развернуться и пробить точно в угол!

Заслуженное очко для подопечных Билана и потерянные два "Кремнем". Хотя на самом деле именно мировой исход является вполне закономерным по матчу крепких середняков между собой.

Нива - Кремень 2:2 (0:1)

Голы: Гатала (53), Кисленко (82) - Сорокин (45+2), Луис Фернандо (60)

Нива: Механив, Дворовенко, Зинь, Вовченко, Хруставка, Демченко, Малащук (Гатала 46), Волохатый, Скакун Д. (Кохман 85), Процив (Ризнык 58), Кисленко (Бидный 89).

Кремень: Данкович, Бычков, Зубков, Головко, Чеботаев, Жонатан (Норенков 46), Геловани, Брюхов, Мурашов, Галата (Кулиш 46), Сорокин.

Предупреждения: Чеботаев (51)