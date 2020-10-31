Первая лига. Сенсационная победа Авангарда в Луцке, Волынь в шоке

"Авагард" терпеливо ждал своего шанса против "Волыни" и все же дождался. Команда Сачко сыграла неожиданно беззубо в атаке.

У гостей не смог выйти в старте Алексей Лобов - один из двух оплотов опыта, оставшихся в составе "Авангарда" с прошлого сезона. Юрий Сеницкий по сути в одиночку пытался "слепить" кое-что стоящее с молодыми партнерами в атаке, в то время как Дмитрий Ховбоша делал то же в обороне.

"Волынь" на ходу и менять что-либо кардинально в своем составе Василий Сачко не стал. Он снова доверился Оринчаку, который принес победу над "Полесьем" в прошлом туре, вновь выпустил в основе молодого центрального защитника Максима Войтиховского, который уже явно перерос дубль "крестоносцев", за который был заявлен изначально.

До перерыва "Авангарду" удавалось сдерживать соперника, который, если честно, и серьезных задач перед обороной краматорчан не ставил. Сачко решил не ждать и уже в перерыве снял Сикорского, который редко виделся с мячом, доверившись услугам Ляшенко. Привычный еще по прошлым турам ход от наставника "Волыни" со смещением Оринчака на острие после такой замены...

Характер игры сильно не изменился во втором тайме, что заставило наставника хозяев прибегнуть к ряду замен на усиление нападения. Выход Бондаренко вместо Чачуа был едва ли не последней отчаянной попыткой вырвать победу у неуступчивого соперника. Однако риск в данном случае себя не оправдал, нехватка человека на подборе в опорной зоне при подаче углового позволила Дмитрию Шинкаренко поразить нижний угол ворот Леванидова хлестким и прицельным ударом.

В концовке "Авангард" всеми силами оборонял добытое преимущество и все же сумел это сделать, не пропустив. Это всего лишь вторая победа краматорчан в сезоне, которая позволила им подняться на тринадцатое место, поднявшись из зоны вылета.

Волынь - Авангард 0:1 (0:0)

Гол: Шинкаренко (81)

Волынь: Леванидов, Симинин, Приндета, Войтиховский, Цюпа, Приймак (Тетеренко 88), Чачуа (Бондаренко 71), Оринчак, Рябов, Протасов (Кейта 63), Сикорский (Ляшенко 46).

Авангард: Якубенко, Сидоренко, Ховбоша (Дяченко 68), Шинкаренко, Цыбульник, Сорокин, Сеницкий, Таранда, Дорошенко (Шевчук 86), Чебаненко (Пуды 57), Майборода.

Предупреждения: Приндета (90) - Дорошенко (45)