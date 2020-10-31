Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 - Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Команды на разных полюсах таблицы
Только в прошлом туре харьковчане проиграли свой первый матч в сезоне, но сразу же с разгромным счетом. "Оболонь" также уступила, причем на своем поле главному аутсайдеру Первой лиги...
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- В Динамо подтвердили, что Бойко сдал положительный тест на COVID-19
- Ворскла - будущий победитель УПЛ 2020/21. Подкаст Халат Милевского #6
- Усик - Чисора: Где и когда смотреть второй бой украинца в супертяжах
- Пьяный в стельку: футболист Металлиста-1925 устроил ДТП с участием четырех автомобилей
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...