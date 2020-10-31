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Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 - Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(4 голосов)

Команды на разных полюсах таблицы

Металлист 1925 - Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Только в прошлом туре харьковчане проиграли свой первый матч в сезоне, но сразу же с разгромным счетом. "Оболонь" также уступила, причем на своем поле главному аутсайдеру Первой лиги...

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В статье: Первая лига Оболонь (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
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