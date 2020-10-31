Первая лига. Металлист 1925 дома уступает Оболони

Павел Яковенко вчистую переиграл Валерия Кривенцова, кадры наставника "Металлиста 1925" не сыграли, тогда как гости грамотно использовали ошибки соперника.

Участник ДТП посреди недели, Дмитрий Кравченко, вышел в стартовом составе "Металлиста 1925". Также появился в основе Андрей Савицкий, который сходу занял место на острие атаки. В остальном состав хозяев был предсказуем и не вызывал удивления.

У гостей с первых минут вышел октябрьский новичок Павел Лукьянчук, который дебютировал еще против "Кристалла" (0:1) в прошлом туре. Также состоялось долгожданное возвращение в основу Александра Батальского, который был травмирован.

В первом тайме много моментов не было, по-настоящему опасных так вовсе. Не лучшие погодные условия также не способствовали зрелищному футболу в исполнении обоих коллективов. Оставалось надеятся на стандартные положения и дальние удары.

После перерыва стало веселее - Крыськов и Савченко обменялись опасными ударами, хотя игрок "Оболони" все же в большей мере делал навес, который едва не стал результативным. Зато уже следующая атака гостей имела все шансы стать голевой - Батальский зряче пробивал в правый угол, мяч ударился о стойку, отлетел к другой, ударился еще и о нее и вылетел в поле!

"Пивовары" и дальше успешно действовали на контратаках, создавая более опасные моменты, чем играющие первым номером харьковчане. Чего только стоит выход Мединского на Дениса Сидоренко, который завершился немного неточным ударом мимо дальней штанги. Потенциально опасный удар Дерека заблокировали защитники "Оболони", но это был лишь эпизод. Куда эффектнее получилась атака гостей, результативная кстати. Покотилюк отдал пас на правый фланг, Голиков прострелил и Майданевич вогнал круглого в сетку. Сидоренко не выручил, да и шансов имел минимум, если честно.

В оставшееся время "Металлист 1925" пытался отыграться, но реальных шансов для этого заработал немного. Наиболее реальный имел Криськов со штрафного уже в компенсированное время, но мяч из-под перекладины вытащил Литвиненко. "Оболонь" грамотно отборонялась и добыла вторую победу при Яковенко в трех матчах. Все игры при новом наставнике закончились у "пивоваров" со счетом 1:0. Харьковский же клуб потерял шанс вернуться в тройку, который ему любезно предоставила луцкая "Волынь".

Металлист 1925 - Оболонь 0:1 (0:0)

Гол: Майданевич (69)

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Братков, Гошкодеря, Ченбай, Кольцов, Кравченко (Савин 76), Савицкий (Калайтан 76), Крыськов, Лукас Вентура, Дерек Фрейтас.

Оболонь: Литвиненко, Прокопенко, Безуглый, Мате, Голиков, Покотилюк, Лукьянчук (Белый 90+1), Савченко (Чидомере 80), Майданевич, Мединский, Батальский.

Предупреждения: Лукас Вентура (57) - Батальский (90+2), Литвиненко (90+3)